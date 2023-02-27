馬泰陽：減首置印花稅 中小型樓受惠

回顧去年，政府放寬按揭保險上限，置業成本稍為降低，以活化換樓鏈，成功協助不少市民升級置業。上述措施生效一周年，受惠於新按保計劃的1200萬元或以下物業佔比按年上升，是次政府調整從價印花稅的稅階，當中定額100元從價印花稅的物業門檻，由原本的200萬元放寬至300萬元，而在新稅階下，以往需付樓價3%從價印花稅的物業，由原本介乎約443至600萬元的物業，調整為約664至900萬元。變相令樓價介乎200萬至1080萬元物業的稅款均有所減少，相信今年1000萬元以下物業成交將會重新主導市場，佔整體成交比例將穩企八成以上水平。 事實上，是次措施有助紓緩已有意上車置業人士負擔，加快其入市步伐，但應該不會為樓市帶來太大刺激，並繼續健康發展。

港府及金管局自2009年起多次推出樓市調控措施，力度持續增強，先後推出額外印花稅、買家印花稅及雙倍從價印花稅，被市場俗稱「辣招」的措施，其間物業市場交投熾熱程度的確有所降溫，不過物業價格持續上漲，價量走勢出現背馳。直至疫情爆發，以及加息因素拖累，香港去年樓價按年大幅下跌約一成半，為22年以來最大年度跌幅，價量同步下跌，反映疫情及加息對樓價的影響力遠大於樓市調控措施。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]