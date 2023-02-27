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善用「年金至識揀」選合適產品

【明報專訊】每年收到報稅表也會想想如何慳稅。而除了善用免稅額外，也可利用「扣稅三寶」，而不少保險公司為搶佔市場也在過去幾年推出不少新產品。產品愈多樣化就令投保者眼花紊亂。保險業監管局（保監局）最新推出「年金至識揀」一站式搜尋工具，用家可按其需要和偏好，篩選及比較相關的合資格延期年金保單（QDAP）產品。延期年金保單適合想為退休後生活費作準備的投保者。

明報記者 龍彩霞

年金是一種長期保險產品，投保人向保險公司繳付保費，其後可即時或於指定年期/年齡開始，分期獲得保險公司派發的年金收入，直至合約訂明的時期。只有經保險業監管局認證及符合特定條件的「合資格延期年金保單」，才可以扣稅。保監局推出「年金至識揀」一站式搜尋工具，在過程中，用家回答5條指定問題，分別是現時年齡、偏好的保單貨幣、保費供款期、開始領取年金的年齡和年金領取期，便能獲取並下載符合其偏好的QDAP選項名單，當中亦可按不同標準作排序，例如保證內部回報率和總內部回報率，以及首年退保金額佔年繳保費的百分比等。

享稅務扣除 每年上限6萬

以30歲投保人士為例，而繳付年期為10年，而55歲開始提取年金，領取年期為10至20年，搜尋結果有3個計劃符合以上搜尋條件（見表）。保監局執行董事（長期業務）許美瑩表示：「QDAP是長期保險產品，或會牽涉大量資金和漫長的保單年期。市民在購買QDAP前，應審視他們的個人需要，仔細比較市場上可供選擇的產品，並挑選最合適和可負擔的選項。市場上QDAP產品的設計和主要特點各有不同，『年金至識揀』正好是協助潛在投保人比較產品的實用工具，以便他們作出知情和明智的投保決定。」

年金派發分保證及非保證

QDAP是透過提供穩定收入協助投保人應對長壽風險的一種退休規劃工具。自2019年推出至今，市場共發出逾23.5萬份QDAP保單，年度化保費逾168億元。合資格的QDAP投保人可就其繳付的保費享有稅務扣除，每課稅年度上限為6萬元。

延期年金則設有累積期，投保人可一筆過或分期繳付保費，讓資金在累積期內積存生息及繼續投資，待一段時期後（例如退休時）才開始領取年金收入。這類年金較適合在職人士，讓投保人在年輕時以分期儲蓄方式累積資金，並在退休時把資金轉化為穩定年金收入，以供退休生活之用，而合資格的延期年金產品保費更可享稅務扣除，一舉兩得。私營保險公司所提供的年金一般以延期年金為主，需留意這些產品所派發的年金額一般分為「保證」及「非保證」兩部分。「非保證」部分一般受保險公司的投資回報、理賠及盈利等因素所影響。在極端情况下，「非保證」部分可以是零。

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[退休綢繆]