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亞洲股匯軟 人幣逼7算今年新低 美元走強拖累 港股二萬關牛熊線同失守

【明報專訊】美國上周五公布的個人消費物價指數（PCE）按年升幅再次擴大，市場對美國聯儲局增加今年加息次數預期上升，美匯指數重返105點，為亞太區股匯帶來進一步下跌壓力；在岸人民幣昨日最低見6.9731，見去年底以來低位，恒指昨日亦自年初以來再次失守俗稱牛熊線的250天線（19,976點），收報19,943點，下跌0.33%或66點，連跌第5日。分析指聯儲局繼續加息，預期美元仍有向上空間，港股偏軟勢頭料在第二季暫難扭轉。

明報記者 歐陽偉昉

上周五美元兌各主要貨幣因通脹數據急升後，人民幣中間價昨跌至今年低位報6.9572，較上周五急跌630點子（1元等於1萬點子），再度跌近7算。不過隨着美匯回吐加上境內市場美元高位浮現沽盤，人民幣下午反彈，截至晚上8時，在岸價報6.9706，倒升123點子，離岸價報6.9703，升122點子。美匯指數上周連升5日後，昨晚稍為回落報105.07點，仍在約3個月高位水平。

美國10年期債息升至去年11月以來高位。上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，美元現仍低於去年114點的高位，不過加息預期升溫帶動美元短息再升，加上美股估值仍高，股市下挫吸引資金流向短債收息，認為美元吸引力在第二季仍然存在，預期美匯指數可以升見109點，相對人民幣料會跌至7.1。他稱要提振人民幣除非中國內地加息，不過目前機會不大。

銀行界料美匯指數升見109點

上周五美股下跌加上美元走強，拖累亞太區股市普遍下跌（見圖），恒指低開206點失守兩萬點，早市雖然曾經反彈，但最終250天線及兩萬點得而復失，成交額為1124億元。科指失守4000點，下跌0.52%，國指下跌0.5%。內地滬深300指數跌0.42%，科技股比重較大的台灣和韓國股市，分別下跌0.71%和0.87%。

內地企業佔港股市值逾八成，人民幣下跌對以港元計價的港股不利，加上由於聯儲局加息預期上升，推高美元，港股與美元在近期有明顯的反向關係（見圖），2月初美匯指數自101點見底回升，恒指在相近時間見頂，去年10月底恒指展開升浪，美匯在相若時間見頂。

憧憬兩會推利好國策

華盛證券經紀部董事李偉傑指出，美元上升動力未減，料恒指在19,600點見短期底部，惟250天線或由支持變為阻力。市場觀望重磅藍籌業績，以及下周兩會否有利好國策。兩周後公布的內地2月消費、固定投資等數據，對後市將相當關鍵。