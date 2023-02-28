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比亞迪王朝系列減價 股價應聲跌逾3%

標籤：經濟

【明報專訊】內地媒體報道，比亞迪（1211）王朝系列新能源車型已開始減價，有車款更最多減價2萬元（人民幣，下同），交車周期亦較去年縮短。比亞迪股價昨天顯著走弱，收市跌逾3%；同系比亞迪電子（0285）更挫7%。

據《上海證券報》報道，上海多個比亞迪銷售點中，比亞迪王朝系列新能源車型開始減價，銷售職員解釋是清理庫存，部分車款優惠達數千元，至於北京比亞迪王朝展廳的銷售人員則表示，2021年款漢EV下調2萬元，2021年款秦EV下調1.5萬元，新款車型優惠幅度則在6000元至8000元之間。

擬推全新越野車款「F品牌」

報道分析，比亞迪減價，是應對特斯拉大幅減價，當中特斯拉今年1月宣布，向中國銷售的Model 3與Model Y兩款車最多減價4.8萬元，成歷史售價最低的特斯拉車款，並與比亞迪的漢、唐系列正面對壘，迫使比亞迪減價應戰。有報道引述工作人員指，公司經營情况穩定，減價屬經銷商促銷活動。

摩根士丹利發表報告，引述報道指，比亞迪推出促銷手法，證實該行認同價格和車型競爭加劇，並相信公司較同業有較大需求彈性，料減價可刺激定單復蘇，並維持評級「與大市同步」，給予目標價為220元，即較昨日收市價有約2%上升空間。

內媒昨亦另引消息指，今年內比亞迪會將推出全新品牌，為越野車款。報道引述會議紀要指，比亞迪擬推出全新越野車款「F品牌」，料今年內面世。據悉，比亞迪今年內會推出多款全新產品，價格從約10萬元至數百萬元不等。