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港1月出口挫37%差過預期 進口跌30%

【明報專訊】統計處昨公布對外商品貿易統計數字，今年1月份本港整體出口值按年跌36.7%，進口貨值跌30.2%，分別差過市場預期的跌27.6%及23.1%。兩個數字均連續第7個月為負數。上月出口貨值為1953年9月後最大跌幅，當月跌39.3%；進口貨值跌幅則為1967年9月後最大，當月跌36.6%。

據統計處資料顯示，1月商品整體出口貨值按年跌36.7%至2909億元，較去年12月跌幅加快。期內商品進口貨值按年跌30.2%至3163億元，亦較去年12月跌幅加劇。今年1月有形貿易逆差錄得254億元，相等於商品進口貨值的8%。經季節性調整的數字顯示，截至1月止3個月與對上3個月比較，商品整體出口貨值下跌13.8%，商品進口貨值則跌8.1%。

按地區分析，今年1月輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌41.4%，當中大部分主要目的地均錄得跌幅，其中日本跌50%，新加坡跌45.2%，內地跌43.7%。輸往其他地區的部分主要目的地整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國跌40%、美國跌28.8%和英國跌27%。

政府發言人：短期挑戰續嚴峻

政府發言人表示，外圍環境疲弱，1月份商品出口貨值按年進一步顯著下跌，今年農曆新年來臨得早，也可能影響表現，由於環球經濟增長放緩，料短期內繼續為本港出口表現帶來嚴峻挑戰，但預期內地經濟加快增長，加上跨境陸路貨運限制已撤銷，應可緩減部分壓力。

大新銀行經濟研究及投資策略部認為，內地與香港恢復全面通關，加上疫後經濟活動逐步復常，預料內地需求或有所改善。但同時聯儲局等主要央行緊縮貨幣政策持續，或抑制外部實質需求。該行估計，若內地經濟未能進一步加快及外圍經濟更疲弱，今年全年整體出口有機會跌約5%。