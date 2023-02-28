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大摩唱好 海底撈飈13.7% 稱市場低估「自救」成效 料業績遠勝預期

標籤：經濟

【明報專訊】海底撈（6862）上周五發盈喜預告由虧轉盈，大摩周日即發表報告唱好，認為公司業績遠勝預期，預計股價在未來45日有逾八成機會上升。海底撈股價昨應聲急彈，最多曾飈兩成，高見23.15元，收市仍升13.7%至21.9元，成交激增至近24億元。

明報記者 蕭嘉聰

海底撈盈喜預期，去年全年收入346億元（人民幣，下同），不過受惠於「啄木鳥」計劃令餐廳營運效率提高，以及去年6月起內地及其他地區餐廳經營表現明顯好轉，全年可扭虧轉盈，純利將不低於13億元。摩根士丹利認為，公司預計撇除一次性因素後，去年核心純利超過9.7億元，表現遠高於該行預期，驚喜主要來自利潤上升，反映海底撈成本控制措施帶動的經營槓桿，較市場估計更強勁及更快捷。

「啄木鳥」計劃早開始 將恢復淨開店

該行預計，帶動海底撈股價向上的因素包括營運狀况較預期加快；內地宏觀經濟更多從疫情影響中復蘇；「啄木鳥」計劃較預期更早開始，將恢復淨開店；以及通過「硬骨頭」計劃有更多門店重新開業。

翻查資料，大摩早於2月20日已發表報告指，即使內地餐飲股近日股價反彈，其估值依然吸引，認為市場低估公司通過「自救」策略改善經營槓桿所帶動的毛利擴張情况。

大摩預期，海底撈、九毛九（9922）及呷哺呷哺（0520）今年純利有望較2019年高45%。雖然該行對3家餐飲股今年收入與其他大行預期大致相同，但對今明兩年純利預測則較市場預期高出24%及22%。該行認為，現時餐飲股價格仍未反映2023年的報復式消費以及需求正常化，更重要的是市場低估運營槓桿功能，相信在農曆年後估值回調帶來一個很好的吸納機會。

大摩上周已唱好餐飲股估值吸引

大摩並指，內地餐飲股今年上半年的業績將令市場驚訝，公司亦會給出更有建設性的指引。考慮到基本面和風險回報因素，該行短期內更為偏好海底撈，大幅調高海底撈目標價兩成至24元；長線則看好九毛九，目標價由20元上調至25元，評級均為「增持」。此外，該行指呷哺呷哺具有增長潛力，投資評級由「減持」上調至「與大市同步」，目標價由3.1元大升至9元。九毛九昨收市報19.46元，升3.73%；呷哺呷哺昨收報8.46元，升1.2%。