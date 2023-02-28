moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

諾基亞換新logo 推動數碼化 冀擺脫傳統手機業務印象

【明報專訊】近年將發展重點由手機業務轉為電訊設備等技術領域的諾基亞（芬：NOKIA），近60年來首次更改公司標誌，希望擺脫市場對其舊有手機業務的印象，尋求在電訊、雲端技術創新等領域加快發展。新標誌將經典的NOKIA藍色大寫字體，改為沒有指定顏色底色的簡化大寫字型。諾基亞表示，未來將專注於B2B（Business-to-Business，企業對企業）的技術創新，推動工業數碼化，更換公司標誌是實現品牌願景的一部分。

諾基亞行政總裁Pekka Lundmark稱：「在大多數人的心目中，我們仍是一個成功的手機品牌，但這並不是現在的諾基亞。我們想推出一個專注於網絡和工業數碼化的新品牌，這與傳統手機業務截然不同。」諾基亞品牌手機目前已由HMD Global Oy銷售。微軟在2014年完成諾基亞手機業務的收購後，又將功能性手機業務轉售HMD Global Oy，而後者獲授權生產Nokia品牌智能手機。

致力向電訊商提供網絡設備

Lundmark表示，諾基亞將專注於提升向電訊商提供網絡設備的市場份額。他說，諾基亞現在擁有「彈藥和工具」，可在不犧牲利潤率的情况下奪取市場份額。一些歐洲政府禁止華為銷售5G網絡設備，有助諾基亞提升相關業務。

除了致力於向電訊公司提供設備，諾基亞也致力於向其他行業銷售硬件，後者銷售額在去年增長21%至20億歐元（約166億港元），約佔諾基亞整體銷售額8%。諾基亞期望相關收入的比例盡快提高至雙位數。

大型科技公司一向與諾基亞等電訊設備商合作，向客戶銷售5G網絡系統，並向製造業等客戶提供自動化工廠設備。隨着諾基亞積極發展製造業自動化等業務，其B2B業務與微軟（美：MSFT）和亞馬遜（美：AMZN）等的競爭將會加劇。

Lundmark稱，有些企業有時會成為合作伙伴，有時會成為客戶，有時也會成為競爭對手。諾基亞計劃檢討不同業務的增長路徑，並考慮替代方案，例如剝離某些業務。Lundmark稱：「我們只想進入可以領導全球的領域。」

標普提升評級至投資級別

當前諾基亞主要的電訊設備業務正面臨壓力。由於宏觀經濟環境轉弱，削弱了北美等利潤較高的市場需求。雖然印度市場正迅速增長，不過利潤較低。市場環境促使諾基亞的競爭對手、瑞典電訊設備商愛立信（Ericsson）（美：ERIC）近期宣布在全球裁員8500人。

不過，諾基亞預期，北美市場在今年下半年的表現會有所增強。評級機構標準普爾近期將諾基亞的評級，提升至BBB-投資級別，使其擺脫長達10年的垃圾級別評級。

（綜合報道）

[國際金融]