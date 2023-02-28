moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

葉仕偉博士：Web3×ESG 雙劍合璧 助港進入「InnoESG」時代

【明報專訊】金融和地產一直是香港經濟的基石，當資本市場愈好，樓市便愈好，反之亦然。然而，由於歷史因素，金融和地產這兩個傳統市場都由企業巨頭和家族發展商主導，故此市場進入壁壘，門檻甚高，我們年輕創業者難有太多的發展和競爭空間。2023/24的財政預算案，卻為香港的新一代注入了數碼轉型和第三代互聯網（Web3）的大量資源。不要以為Web3新板塊跟金融和地產沒有關係，反而，任何項目注入了Web3元素，該估值方式則截然不同，市盈率亦大大提升。

在過去的幾年，新冠疫情和區塊鏈技術（blockchain）帶來顛覆式改革，在經濟和生態系統中為所有利益持份者重新洗牌。

Web3是促進去中心化的技術和推動利益平等的平台，亦是提倡反壟斷下進行包容式社區建設（community building）的工具。然而，在Web3的早期，去中心化總是被說成去政府化。直到FTX倒台，人們才普遍認為政府應該成為Web3經濟的參與者，扮演保護投資者及資訊系統安全的角色。這個想法也很正確吧，如果Web3本旨是要促進平等、資源共享及包容式社區經濟，理應接受政府也扮演此生態圈其中一個持份者的角色。

Web3也是ESG的理想解決方案。坦率地說，香港市場過去對「環境（E）」的強調太多了，皆因這是商業市場上一個有利可圖的部分，導致了「綠色洗滌」。至於「社會（S）」和「治理（G）」，它們總是缺失的部分。還請記住，Web3建立在區塊鏈技術之上，也是包容式社區建設的工具，建基於「去中心化帳本（Decentralized Ledger）」的概念——實現數據完整和準確。數據品質愈好，治理的決策和政策制定過程就更好。

港發售政府代幣化綠色債券 全球首行

本港在綠色金融及創新方面也扮演着領導者及先行者角色，成功發售全球首批政府代幣化綠色債券，總額8億元，突顯香港能為創新的債券發行形式提供靈活便利的法律和監管環境。這麼一來，Web3便向整個社會提供了「ESG」的所有要素了，香港將進入「InnoESG」時代。

虛擬資產是Web3生態圈的重要一環，去年10月發表的虛擬資產政策宣言，闡明政府對相關行業的政策立場和方針。市場對此反應踴躍，在過去數月，已有大批具潛質的新型企業考慮落戶香港。下一步財爺陳茂波將成立並領導一個虛擬資產發展專責小組，成員包括相關決策局、金融監管機構，以及市場人士，就行業的可持續和負責任發展，向政府提交建議。2023/24的財政預算案，為香港的新一代注入了數碼轉型和第三代互聯網的大量資源：

‧數碼港在今年初已成立Web3基地。政府會撥款5000萬元加速推動Web3生態圈的發展，包括舉辦國際大型研討會，讓業界和企業更掌握前沿發展，推動跨界別業務合作，並舉辦更多青年工作坊。

‧香港科技園公司將向其企業風險投資基金注資4億港元，並額外注資1.1億港元推出聯合加速計劃

‧預留30億港元加強人工智能（AI）和量子技術（Quantum Technology）等前沿科技領域的基礎研究

‧成立微電子（Microelectronics）研發院，加強高校、研發中心和產業界的合作，加快「1 to N」轉型

‧預留逾2.6億港元予數碼港培育智能生活初創企業

‧預留5億港元推數碼轉型支援先導計劃，助中小企應用即時可用的基本數碼解決方案

‧政府推出「專上學生金融科技實習計劃」，讓學生到香港或大灣區的金融科技公司實習，續支持政府為金融業培養科技人才

政府表示推動綠色經濟以實踐可持續發展，是全球的重要課題，國家亦正朝着「3060」雙碳目標邁進。這經濟模式匯聚科技創新、金融、商業和人力等資源，可以推動經濟轉型及可持續發展、創造需求和增強發展動能。整個產業羣正高速增長，但目前全球還未形成具領導地位的綠色科技產業及金融集羣將。筆者認為Web3會提供更多應用場景及可行性，整個生態圈將攜手加快落實InnoESG時代的來臨。

亞洲金融科技師學會 財富科技委員會主席

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[葉仕偉博士 全民造ESG]