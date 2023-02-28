葉仕偉博士：Web3×ESG 雙劍合璧 助港進入「InnoESG」時代

在過去的幾年，新冠疫情和區塊鏈技術（blockchain）帶來顛覆式改革，在經濟和生態系統中為所有利益持份者重新洗牌。

Web3是促進去中心化的技術和推動利益平等的平台，亦是提倡反壟斷下進行包容式社區建設（community building）的工具。然而，在Web3的早期，去中心化總是被說成去政府化。直到FTX倒台，人們才普遍認為政府應該成為Web3經濟的參與者，扮演保護投資者及資訊系統安全的角色。這個想法也很正確吧，如果Web3本旨是要促進平等、資源共享及包容式社區經濟，理應接受政府也扮演此生態圈其中一個持份者的角色。

Web3也是ESG的理想解決方案。坦率地說，香港市場過去對「環境（E）」的強調太多了，皆因這是商業市場上一個有利可圖的部分，導致了「綠色洗滌」。至於「社會（S）」和「治理（G）」，它們總是缺失的部分。還請記住，Web3建立在區塊鏈技術之上，也是包容式社區建設的工具，建基於「去中心化帳本（Decentralized Ledger）」的概念——實現數據完整和準確。數據品質愈好，治理的決策和政策制定過程就更好。

港發售政府代幣化綠色債券 全球首行

本港在綠色金融及創新方面也扮演着領導者及先行者角色，成功發售全球首批政府代幣化綠色債券，總額8億元，突顯香港能為創新的債券發行形式提供靈活便利的法律和監管環境。這麼一來，Web3便向整個社會提供了「ESG」的所有要素了，香港將進入「InnoESG」時代。

虛擬資產是Web3生態圈的重要一環，去年10月發表的虛擬資產政策宣言，闡明政府對相關行業的政策立場和方針。市場對此反應踴躍，在過去數月，已有大批具潛質的新型企業考慮落戶香港。下一步財爺陳茂波將成立並領導一個虛擬資產發展專責小組，成員包括相關決策局、金融監管機構，以及市場人士，就行業的可持續和負責任發展，向政府提交建議。2023/24的財政預算案，為香港的新一代注入了數碼轉型和第三代互聯網的大量資源：

‧數碼港在今年初已成立Web3基地。政府會撥款5000萬元加速推動Web3生態圈的發展，包括舉辦國際大型研討會，讓業界和企業更掌握前沿發展，推動跨界別業務合作，並舉辦更多青年工作坊。

‧香港科技園公司將向其企業風險投資基金注資4億港元，並額外注資1.1億港元推出聯合加速計劃

‧預留30億港元加強人工智能（AI）和量子技術（Quantum Technology）等前沿科技領域的基礎研究

‧成立微電子（Microelectronics）研發院，加強高校、研發中心和產業界的合作，加快「1 to N」轉型

‧預留逾2.6億港元予數碼港培育智能生活初創企業

‧預留5億港元推數碼轉型支援先導計劃，助中小企應用即時可用的基本數碼解決方案

‧政府推出「專上學生金融科技實習計劃」，讓學生到香港或大灣區的金融科技公司實習，續支持政府為金融業培養科技人才

政府表示推動綠色經濟以實踐可持續發展，是全球的重要課題，國家亦正朝着「3060」雙碳目標邁進。這經濟模式匯聚科技創新、金融、商業和人力等資源，可以推動經濟轉型及可持續發展、創造需求和增強發展動能。整個產業羣正高速增長，但目前全球還未形成具領導地位的綠色科技產業及金融集羣將。筆者認為Web3會提供更多應用場景及可行性，整個生態圈將攜手加快落實InnoESG時代的來臨。

亞洲金融科技師學會 財富科技委員會主席

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[葉仕偉博士 全民造ESG]