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話你知：王維基創辦 11年前賣盤套逾50億拓免費電視業務

【明報專訊】香港寬頻於1999年由王維基創辦的城市電訊（現稱「香港科技探索」，股票編號1137）成立，主要提供寬頻上網、寬頻電視、寬頻電話、固網電話、長途電話等服務。於2002年，香港寬頻取得固網服務牌照，並開始其核心業務光纖入屋固網服務。

CVC持貨3年獲利逾17億

直至2012年，王維基為了進軍免費電視市場，以50.12億元作價將香港寬頻全數股權出售予私募基金CVC Capital Partners，其後CVC多次減持，將股權出售給新加坡政府投資公司，又引入加拿大退休基金（CPPIB）和凱雷集團（Carlyle），並將部分股權出售予公司管理層。2015年香港寬頻於香港上市，當時市值80億元，CVC亦於上市時透過出售舊股，及上市後悉售餘下股份，持貨3年估計獲利逾17億元。

其後數年香港寬頻積極拓展香港市場，2016年收購新世界發展（0017）旗下的固網業務新世界電訊及新世界互動媒體；2018年收購雲端託管服務供應商；2019年，香港寬頻以107.48億元代價，全面收購由私募基金TPG資本及MBK Partners組成財團持有的滙港電訊（WTT），亦即是前身為九倉（0004）旗下的九倉電訊。當時香港寬頻是以現金加發行新股及承擔匯港電訊債務等方式，購入匯港電訊，間接引入TPG及MBK Partners成為集團股東。

近年積極收購本地電訊資產

同年香港寬頻再以3.92億元，購入怡和集團旗下怡和科技的資訊科技解決方案業務JOS CI、Adura Hong Kong，以及Adura Cyber Security的全數股權，令集團成為全方位整合資訊及通訊科技方案供應商。