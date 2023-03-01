旭輝再現境外債違約 股價瀉16%

涉一隻3億美元永續債

據彭博指，上述違約事件涉及旭輝於2017年8月發行的3億美元永續債，據報未能於2月24日付息，為旭輝年內第三筆境外債違約；此前公司已公布暫停支付集團境外融資安排項下所有應付的本金和利息。

旭輝昨曾瀉18%，低見0.82元，全日低位爭持，尾市收跌16%，報0.84元，全日成交高達5.8億元，同系旭輝永升（1995）亦跌6.78%，報3.16元。事件再次拖累內房、物管股下跌，當中四大藍籌內房全線報跌，碧桂園（2007）跌4.76%、龍湖（0960）跌4.88%、華潤置地（1109）跌3.33%及中海外（0688）跌2.7%。

在去年7月旭輝負面消息頻頻傳出時，已有傳旭輝因資金緊張不打算贖回永續債，當時旭輝控股首席財務官楊欣指，旭輝1至6月實現銷售回款740億元，現金流健康。但行業去年大幅減少海外發債，加上行業流動性偏緊的大環境下，公司將在企業財務安全邊際與融資成本之間作出平衡，將資金用在最有利於公司長期發展的地方，應對市場的不確定性，為股東創造價值。

此外，據彭博報道其他近期將到期的境外債包括，泛海控股一筆4億元人民幣債券於2月27日到期；中國奧園（3883）一筆3.5億美元債券應於3月1日付息；花樣年（1777）一筆2.5億美元債券應於3月2日付息；祥生地產（2599）一筆5億元人民幣債券於3月2日到期；中國奧園一筆25.4億元人民幣債券應於3月3日付息；金科股份（深：000656）一筆22億元人民幣債券應於3月4日付息；世茂股份（滬：600823）一筆20億元人民幣債券亦應於3月5日到期。