恒大境外債重組方案傳未獲債權人支持

中國恒大將於3月20日在香港面臨清盤呈請聆訊。此前中國恒大曾表示，希望在3月初能就美元債重組條款獲得主要債權人支持。不過，中國恒大未就會談情况置評。美元債持有人特設小組的顧問Moelis&Co.和Kirkland & Ellis LLP不予置評。

中國恒大在去年遭債權人「Top Shine Global（佳盛環球）」入稟清盤，指公司在2021年3月參與恒大旗下「房車寶」規模達163.5億元的融資計劃，斥資約7.5億元入股房車寶約0.459%股權，但其後恒大未有履行回購房車寶股份的投資協議。

清盤呈請本月20日港聆訊

其後高等法院批准將中國恒大的清盤聆訊押後至11月，及後再押後至今年3月20日。

報道引述知情人士指出，中國恒大與特設債券持有人小組的主要爭議包括恒大及兩家香港上市子公司的股權價值，亦即恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）。

恒大物業恒大汽車價值存爭議

據其他知情人士透露，債券持有人要求中國恒大在恒大汽車和恒大物業的所有持股，而中國恒大提出的方案低於此一要求。另一分歧則有關恒大債務的結構優先級順序，此將影響到不同債權人的資產權利等。不過，亦有知情人士指，小組不再要求恒大主席許家印個人向公司至少出資20億美元，只尋求許家印拿出一些資金。