國策支持大行唱好 中資電訊股齊升 國務院促加快5G網絡移動物聯網發展

明報記者 鄭智文

國務院剛發布數字建設整體布局規劃，要求促進數字經濟和實體經濟深度融合，以數字化驅動生產生活和治理方式變革，提出加快5G網絡與千兆光網協同建設，推進IPv6規模部署、移動物聯網全面發展等。受國策推動數字經濟，三大電訊股昨同步逆市上揚，聯通漲5.3%至5.72元，中電信、中移動均升2.6%，分別收報3.91元與58.8元。

看好電訊服務業收入 聯通彈逾半成最佳

綜合摩根士丹利唱好內地電訊板塊及三大電訊股的報告，該行料內地電訊業服務收入去年第四季穩健增長7.3%，改善現金流及股東回報。該行估計，三大電訊商去年第四季服務收入按年升6.4%至8.1%，相信今年增長會保持彈性，主因是5G每用戶平均收入（ARPU）提升，以及工業互聯網表現強勁。該行預料，今年三大電訊商純利按年增8.4%至13.2%，並有望增加派息，股息按年升幅介乎16%至22%。

大摩料股息按年升16%至22%

大摩對三大電訊商一致給予「增持」評級；其中中移動目標價看70元，較現價有近兩成水位；聯通目標價7元，較現價有22.4%水位；中電信目標價則給予5元，較現價水位多達27.9%。高盛則向中移動給予「中性」評級，對聯通、中電信則看高一線，均評為「買入」；其中中移動目標價給予63.6元，聯通目標價6.9元，中電信目標價則看4.6元。

高盛：雲端需求增 帶動EBITDA漲逾6%

高盛分析，未來數年企業業務是三大電訊商增長引擎，尤其雲端業務受政府及國企需求帶動，預料三大電訊商去年下半年收入按年穩升7%至8%，EBITDA（除息、稅、折舊和攤銷前盈利）升6%至8%，相信第四季整體收入增長亦穩定，但部分項目或因疫情而延遲至今年。該行預料，中移動、中電信目標在2024年前將其派息比率由六成提高至七成以上。