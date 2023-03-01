口罩退場 美容餐飲零售逆市彈起

恒指2月累跌2056點 41年最差

昨日口罩令宣布撤除，多隻化妝股先行反彈，莎莎漲5.8%至1.83元，卓珈控股（1827）升5.3%，修身堂（8200）彈4.4%。本地餐飲股亦不甘後人，翠華（1314）揚3%，譚仔國際（2217）彈2.7%，大家樂、大快活均升1.3%，太興集團（6811）則升1%。

恒指昨早段反彈最多241點，衝破二萬關，高見20,185點，惟高位受阻，午後跌穿20,000點後反覆尋底，終以19,785點收市，跌157點或0.8%，全日成交1427.73億元。恒指連跌6日，累計跌1101點，全月更累跌2056點。國指跌88點或1.3%，收報6581點；恒生科技指數挫64點或1.6%，收報3925點。

另外，廣電總局擬加強短視頻監管，拖累科網股全線軟，嗶哩嗶哩（9626）挫4.6%，快手（1024）跌逾3%，拖累阿里巴巴（9988）、網易（9999）、京東（9618）、騰訊（0700）等巨頭跌1.7%至3.2%。內房股亦普遍回吐，碧桂園（2007）、碧服（6098）挫4.6%至4.8%，華潤置地（1109）跌3.3%，中海外（0688）跌2.7%。