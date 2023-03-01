moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

口罩退場 美容餐飲零售逆市彈起

【明報專訊】政府公布今日起撤銷口罩令，帶動多隻受惠股份反彈，化妝美容股做好，普遍升逾4%，其中莎莎（0178）一度漲逾6%，大家樂（0341）、大快活（0052）、翠華控股（1314）等餐飲股亦全線逆市升逾1%至3%，零售股則個別發展（見表）。不過，受科網、內房股拖累，恒指昨日早段反彈高位受阻，午後仍受制二萬關及牛熊線（現處19,961點），全日倒跌逾150點，全月更累跌逾2000點，為41年來表現最差的2月份。截至昨晚10時45分，恒指夜期報19,894點，高水108點。

恒指2月累跌2056點 41年最差

昨日口罩令宣布撤除，多隻化妝股先行反彈，莎莎漲5.8%至1.83元，卓珈控股（1827）升5.3%，修身堂（8200）彈4.4%。本地餐飲股亦不甘後人，翠華（1314）揚3%，譚仔國際（2217）彈2.7%，大家樂、大快活均升1.3%，太興集團（6811）則升1%。

恒指昨早段反彈最多241點，衝破二萬關，高見20,185點，惟高位受阻，午後跌穿20,000點後反覆尋底，終以19,785點收市，跌157點或0.8%，全日成交1427.73億元。恒指連跌6日，累計跌1101點，全月更累跌2056點。國指跌88點或1.3%，收報6581點；恒生科技指數挫64點或1.6%，收報3925點。

另外，廣電總局擬加強短視頻監管，拖累科網股全線軟，嗶哩嗶哩（9626）挫4.6%，快手（1024）跌逾3%，拖累阿里巴巴（9988）、網易（9999）、京東（9618）、騰訊（0700）等巨頭跌1.7%至3.2%。內房股亦普遍回吐，碧桂園（2007）、碧服（6098）挫4.6%至4.8%，華潤置地（1109）跌3.3%，中海外（0688）跌2.7%。