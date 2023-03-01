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信義光能績差 股價挫近一成

【明報專訊】信義光能（0968）去年純利縮減近23%，股價午後挫近一成，跌9.2%，成為昨天表現最弱的藍籌。同樣為藍籌股，並在信義光能持股23.23%的信義玻璃（0868），公布去年純利大跌逾55%，股價午後挫4.3%。信義玻璃行政總裁董清世表示，2022年受內地房地產及金融市場變化拖累，致毛利率受影響，但是隨着中央對房地產市場釋放信號，推出保交樓等政策，相信最差時間已過。

信義玻璃去年度少賺55.6%，只賺51.27億元，每股末期息0.22元，按年跌71.1%。摩根士丹利報告指出，信義玻璃的業績表現符合預期，其關注到浮法玻璃緩慢復蘇，亦恐已停產生產線復產，會增加供應，令行業受壓。

董清世表示，2022年受到內地房地產及金融市場變化拖累，致毛利率受影響，但是透過差異化、發展顏色玻璃產品，及借助多生產線組合，令毛利率保持在22%，並形容得來不易。

信義玻璃去年少賺56%

總裁：最差時間已過

隨著中央對房地產市場釋放信號，推出保交樓等，董清世相信最差時間已過，浮法玻璃的價格亦已到谷底，再跌也幅度有限或純技術性。他又指，隨着國際海外運輸成本趨向正常，原料純鹼期貨價跌，管道天然氣供應平穩，液化天然氣價格下跌，均有助毛利率表現。今年該集團的資本開支為25億元，公司秘書兼財務總監劉錫源補充，計及手持現金連同理財產品，共有88億元可供動用，足供投資所需。