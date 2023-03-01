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爪哇傳放售九龍灣宏泰道項目 意向價32億

【明報專訊】高銀金融（0530）在2019年向主席潘蘇通等收購的九龍灣宏泰道7號項目，近年低調轉售予爪哇集團後，據「香港01」引述市場消息報道，上述宏泰道項目近日推出市場放售，意向價僅約32億元，每呎樓面地價約8000元，較2019年時高銀金融向潘蘇通的收購價46億元，回落的幅度達30%。

據2019年高銀金融公告，集團有意斥45.98億元收購由主席潘蘇通及獨立第三方Infinite Blossom分別持有60%和40%股權的Solar Time Developments，Solar Time Developments持有物業位於九龍灣宏泰道7號，該物業的建築面積最大將約為38,484平方米（約414,241平方呎），而可出租面積最大將約為34,691平方米（約373,413平方呎）。

據上述報道，地皮目前已完成地基工程，將會以現狀出售，截收意向書日期為今年3月21日。

此前，本報經查冊發現持有宏泰道7號的私人公司「高銀環球廣場有限公司」早在2019年3月已引入相信為爪哇集團多名高層，並在去年開始將高銀環球廣場改名為耀基物業，又將秘書「寶德隆」轉為一間名為「SEA Secretarial」等，圖「搣甩」與高銀的關係。