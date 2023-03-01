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基金特區：高盛指歐企受惠中國重啟 籲吼環保消費轉變主題

【明報專訊】儘管市場仍憂慮歐美經濟或會陷入衰退，高盛資產管理國際成熟市場主管Alexis Deladerriere認為，目前環球股市無論於基本面、估值及市場情緒三方面均有望改善，尤其是於中國重開帶動下，看好今年環球股市表現，建議投資者留意與環保及消費模式轉變相關的長線投資主題。

Alexis Deladerriere表示，雖然不少投資者看淡經濟前景，尤其是歐洲市場，但市場情緒未必與事實相符，美國近期公布的就業市場數據表現依然強韌，同時該公司透過與各地企業接觸，得到回覆也是經濟實况並不如市場想像般悲觀，更重要的是，切勿低估中國重新開放此一新增利好因素，有望帶動環球經濟基本面進一步改善。以歐洲為例，據高盛全球投資研究部的數據，中國經濟活動每增加1%，歐元區的實質GDP便有望上升0.2%，當中以工業經濟體系的升幅最大，而且現時泛歐指數Stoxx 600成分股的21%收益來自亞太區，意味歐洲企業盈利有望受惠於中國經濟增長。

中國防疫時間長 積壓消費力巨大

Deladerriere補充，經過去年跌市，不少股份估值已調整，基於預期歐美等地通脹壓力將紓緩，各主要央行有望緩和緊縮政策，基本面得以改善，對企業估值亦有一定支持，隨着環球經濟基本持續向好，市場情緒有望轉趨正面，特別是於中國經濟復蘇下，該公司預期中國重新開放提振經濟的力度，將較歐美疫後重啟經濟時大，基於中國防疫時間相對較長，家庭累積的儲備亦較多，歐洲疫後重啟帶動消費市場持續18個月向好，預期中國在此方面的歷時將較歐洲為長。

今年環球股市有望受基本面、市場情緒及估值此三大因素改善支持。Deladerriere認為，現階段投資者應着眼於未來5至10年內可持續發揮影響力的投資主題，如與環保及消費模式轉變相關的長線投資主題，留意可受惠於這些主題的企業，以環保相關主題為例，這是美國市場多年來其中一個重要的投資主題，隨着民眾愈來愈關注氣候變化，各地消費者逐步改變消費行為，減少對環境氣候的影響，帶動電動車及植物肉等消費產業投資機會，而環保意識的抬頭，亦促使政府加快推動各產業走向綠色轉型，各國若要實現2030年碳排放減半的目標，需要長時間投入龐大的資金，為投資者帶來投資機會，如於潔淨能源、電氣化交通基建及環保建築等相關產業。高盛資產管理預期到2050年，歐洲本土能源轉型（EU27及英國）所需作出的累計基建投資將達10萬億歐元，有關轉變顯示每年的綠色基建投資平均達3500億歐元，並將於2030年起的10個年度達至高峰，佔區內GDP 2%以上。

新一代消費重體驗多於商品

至於消費模式轉變主題，Deladerriere表示，千禧世代消費模式的轉變，將主導未來5至10年環球消費市場的走向，正如上述提及年輕一代對環保的關注，在選擇食品時亦會留意碳排放的問題，生產紅肉會增加碳排放已為人所共知，年輕人會因而傾向從較環保的植物肉中吸收蛋白質，以致近年植物肉及植物奶等替代品，可以較肉類及奶類食品為高的價格銷售，千禧世代的消費模式除較注重環保外，相對於擁有物品，更重視生活體驗，過往的年輕人會期望18歲後可擁有汽車，現今的千禧世代明白汽車不僅會帶來污染，亦屬昂貴消費，並且是不理想的投資，他們不再渴望擁有汽車，反而更關心去餐館、去旅行及各種線上生活體驗。

新一代更願意花錢於體驗，而非於商品之上。Deladerriere指出，千禧世代這種消費模式將持續推進網上消費的發展，近年疫情亦加速了消費由線下轉至線上的趨勢，促使每個人都變成千禧一代，被迫開始像年輕一代一樣消費，民眾在網上完成的事情愈來愈多，包括購物、投資及管理銀行帳戶等，即使疫後逐步復常，至今這些轉至網上的消費並未見大幅度轉回線下，預計消費模式不會回到之前的狀態，許多消費按鈕將保持不變，並將繼續朝這個方向發展，除直接受惠於網上消費的行業外，投資者也可留意將受惠於數據使用量持續上升的相關行業，如數據中心。

半導體將成AI競賽得益者

AI亦為提升線上體驗的一環，Deladerriere指雖然AI也屬長線投資趨勢，惟目前難料誰可贏得這場AI競賽，又或是會有多少個贏家，可以肯定的是半導體為這場競賽得益者，因AI應用程式的運作需要先進的半導體配合，認為現階段若看好AI主題，投資半導體行業為較穩健的選擇。

明報記者 劉敬華

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