B2B營銷也不能悶棍

LinkedIn最近Ad Targeting推出了三大目標興趣選項，除了General Interest大包圍，也有針對產品興趣(Product Interest)和服務興趣(Service Interest)的500多個選項，這對於B2B策劃針對性內容應該很有幫助。

過分優化不如做好內容

但我也眼見不少品牌，其實已經過分迷信廣告優化帶來的成效，或者我應該說過分優化最後的贏家，應該只是提供服務的廣告公司吧。其實有不少廣告成效都是依靠好的內容策略。

你好，Demo！

真實場景的產品和服務使用方法，不只是針對已經購買產品服務的使用者作使用教學，也是潛在客戶了解產品的好素材。雖然很多服務有提供免費試用，不過未必每個潛在客戶都願意Sign Up。所以放在網站甚至YouTube及社交媒體的使用教學，往往是對產品真正有興趣的潛在客戶，深入了解產品的營銷工具。這類型的使用教學作為Demo，除了放在網站，也該發布到YouTube及社交媒體，更應該加入營銷推廣的元素。

Case Study講好故事

大朋友跟小朋友一樣愛聽故事，案例分享(Case Study)是B2B少不得的內容。但傳統的案例往往太過專注數據，沒有很好的故事鋪陳，或只是太過聚焦於產品服務帶來的改變。其實案主的背景和痛點是最能夠觸動目標客戶引起共鳴的部分不應輕輕帶過。案例的設計應該以使用者痛點出發去設計，而不應該是以產品和服務功能去設計。

推老闆做KOL

過去一年，我做了不少企業內部培訓，企業思想領袖(Thought Leadership)的培訓在香港還不算非常流行，只是起步。除了企業創辦人，公司管理層和銷售管理層其實也應該有適當的媒體和個人品牌形象訓練，特別在社交媒體上。有些企業甚至乎連銷售團隊也要接受社交媒體形象的培訓，因為B2B公司重要的員工其實就是最好的行業KOL人選。懂得自己用社交媒體未足夠，學懂用社交媒體做好個人形象，帶出公司產品和服務更重要。

LinkedIn Ads Blog截圖

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！pozhehao

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