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內地PMI連續兩月擴張 見11年高

標籤：經濟

【明報專訊】疫後復常推動2月中國經濟增長。國家統計局公布，中國2月製造業採購經理指數（PMI）升至52.6，按月升2.5點，是2012年4月後新高，勝市場預期，為連續兩個月處於擴張區間，反映景氣持續升溫。財政部長劉昆同日表示，今年經濟有望總體回升，地方財政狀况預計逐步向好。

統計局：復工復商復市加快

2月生產指數升至56.7；新訂單指數升至54.1，製造業明顯復蘇；以致原材料庫存指數亦升至49.8，按月升2點，反映內地主要原材料庫存降幅收窄。另外，非製造業商務活動指數為56.3，按月升1.9點，連續兩個月處於擴張區間。綜合PMI產出指數方面，按月升3.5點至56.4，處於較高景氣區間，反映企業生產經營擴張步伐加快。

國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，穩經濟政策措施效應進一步顯現，疊加疫情影響消退等有利因素，企業復工復產、復商復市加快，經濟景氣水平繼續回升。市場分析亦認為短期經濟反彈，但亦需關注中長期恢復的持續性。

劉昆昨天出席國新辦舉行的新聞發布會上表示，今年內地經濟有望總體回升，但經濟恢復基礎尚不牢固，今年適度加大財政政策擴張力度，優化政策工具組合，在有效支持高質量發展中保障財政可持續和地方政府債務風險可控。

此外，財新亦公布2月份製造業PMI升至51.6，高於1月的49.2，是自去年7月以來首次高過50，重返擴張水平，創8個月高位，勝市場預期。上月製造業生產指數、新訂單指數分別結束5個月和6個月的收縮，同時升至擴張區間。

穆迪上調今明兩年GDP至5%

評級機構穆迪上調中國今明兩年經濟增長預測至5%，較此前預測的4％為高。穆迪指，對非貿易服務的需求，將支持消費今年春季開始反彈，旅遊及酒店業可能受惠最多，但反彈持續時間及力度仍有待觀察。至於房地產行業則繼續疲軟，將拖累經濟增長。

該行續指，中國短期經濟反彈可能比預期更強勁，但中長期增長面臨風險，人口趨勢是其中一項制約因素，外部環境亦有挑戰，包括地緣政局等影響。