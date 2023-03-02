持股公司獲平保離岸伙伴入股 呂：與平保暫「零溝通」

平保：與呂沒有聯繫

呂宇健稱他嘗試與機構投資者溝通，不過所有機構都指要先待決議案成立，他計劃成案後會拜訪首二十大股東。

創天傳承去年11月公布平安資本離岸合作伙伴ACCP Global於公開市場購入該公司股份，公告未披露ACCP持股數量。對於平保入股，呂宇健回應只是資本市場的價值投資，「我也有買匯控、平保股票」。

匯控2020年4月宣布取消派息後，呂宇健組織「匯豐小股東權益大聯盟」要求匯控以股代息，處理股價已除淨但不派股息問題。2021年7月法庭判決小股東入稟匯控追討末期息失敗後，呂宇健去年8月組「分拆匯控關注組」，要求將亞洲業務分拆在以香港為總部的上市公司。

市場有傳平保去年4月向匯控管理層建議分拆亞洲業務，以提高盈利能力和降低資本要求，但匯控管理層去年8月公開回應指維持現有架構是最佳提高回報的方法。