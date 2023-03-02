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ASMPT去年盈利跌逾17% 績後股價飈9%

標籤：經濟

【明報專訊】面對去年的不明朗市况，ASMPT（0522）最新公布的2022年度業績，期內收入按年跌11.8%，但仍為歷年度收入次高、達193.63億元；全年盈利26.2億元，按年跌17.5%。每股派末期息1.9元，按年跌26.9%。行政總裁黃梓达預期，今年首季銷售收入將介乎在4.55億至5.25億美元之間。他展望，隨着主要經濟體脫鈎並要各自增建廠房，料長遠有助帶動對集團生產的設備需求。

公司於昨開市前公布業績，股價昨日一度炒高10.6%，高見74元，最終收市升幅收窄至9%，收報72.95元。

摩根士丹利報告稱ASMPT受主流工具的新增訂單表現弱勢所累，致訂單對付運比率持續下跌，到去年第四季跌至0.72。最新公布去年第四季度每股盈利表現則差過其預期，不過，受惠於汽車及工業端需求帶動，令該股的表面貼裝技術業務（SMT）季內收入比該行及市場共識水平高10%至14%。其毛利率升至41.4%則予人驚喜。不過其關注到，未來數季汽車產業及新增訂單對付運比率走弱會影響該股表現。因此給予「差於大市」評級。

大摩：新訂單弱 料ASMPT差於大市

黃梓达表示今季訂單量料按季增加10%至20%。因應各地尋求自建半導體廠，這意味需要生產設備配合需求，他料過程中有利集團的發展。同時隨着市場講求發展人工智能，又推動ChatGPT功能，他認為，當中需要很多運算能力支持下，會有利半導體行業發展，可帶動集團的先進封裝業務發展。為配合客戶需求，集團每年約投入相當於10%的銷售額，用於研發。

近年ASMPT的方案及設備，在汽車領域發展加快，黃梓达認為，就算電動車價受壓，但是車上設備既講求電氣化，以及很多時內置ADAS（先進駕駛輔助系統），會對晶片有更多需求，自然需要他們提供設備給業界使用。在產品定價方面，高級副總裁兼首席財務官許一帆指出，他們不會純靠產品價錢去競爭，反而著重推出新產品及技術含量，去爭取最佳的售價。