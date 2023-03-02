創科逐點反駁沽空機構 高盛料去庫存時間快 看好股價升32%

明報記者 蕭嘉聰

創科一共列出7點沽空機構的指控，包括操縱會計提高毛利率、遞延開發費用過度資本化等，集團強調沽空機構可從股價下跌中獲利，破壞股東對集團及管理層的信心，以及損害集團聲譽正符合的利益，正是機構發報告的目的。

斥破壞股東信心 從中獲利

對於沽空機構指控創科通過操縱會計和玩弄會計數字，從而提高毛利率。集團解釋，旗下Milwaukee業務在過去10年毛利率平均增長7.19個百分點，其佔銷售額比重由19%提高至2021年的逾五成，因而推動整體毛利率增長。此外，集團售後電池業務表現更超越Milwaukee業務，過去6年毛利率平均增長逾三成，亦成為每年利好的因素。

至於過度資本化的指控，集團表示，香港財務報告準則將遞延開發費用資本化，有別於美國公認會計準則要求將研究及開發費用支銷並列為期內成本，例如集團競爭對手史丹利百得公司就以美國公認會計準則計算相關開支。

開始降低製成品庫存水平

另外，沽空機構提及創科生產過剩產品提升毛利率，將持續增加存貨水平。集團就解釋，2014至2020年的成品庫存天數一直維持在68至77天之間，由2019年至2021年就因銷售增長而增加關鍵元件、原材料及庫存等，以滿足客戶額外需求。自去年供應鏈交貨時間開始減少，集團亦開始降低製成品庫存水平以適應新環境。

高盛報告指出，儘管創科今年的營業額及盈利增長仍然低迷，預計分別增長3%及5%，但2024年至2025年有望恢復正常增長。該行又指，電動工具行業需時消化過剩庫存，不過創科早期已採取行動，消化面向消費者的產品，加上其嚴格管理費用控制和資本支出，有助防止盈利大跌，整體狀况優於同業。

該行認為，在基本情景下，創科股價現時仍有32%的上行空間；如集團在2025年可實現200億美元的收入目標，股價上升空間則高達108%。