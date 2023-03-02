moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

去年純利跌2% 毛利率連升14年

標籤：經濟

【明報專訊】自沽空機構Jehoshaphat Research發報告狙擊創科實業（0669）後，事隔近乎一周集團終公布全年業績，當中沽空報告重點關注的毛利率繼續向上，累計已連續14年錄得增長。集團指出，受惠於推出高利潤率的新產品、Milwaukee業務增長、售後電池業務表現強勁、製造生產力及極嚴格的成本控制措施，去年全年毛利率升0.54個百分點至39.3%（見表）。

集團去年純利下跌2%至10.77億美元，營業額微增0.4%至132.54億美元；擬派末期息0.9港元，按年下跌10%，全年合計派1.85港元，與去年持平。集團全年資本開支回落22%至5.81億美元，至去年底製成品存貨日數下降3日至113日。創科昨午先發公告逐點反擊沽空報告，午後股價上揚，績前收市報80.25元，升2.82%。

庫存回復至更健康水平

集團電動工具業務銷售額去年按年升3.1%至123億美元，期內經營溢利增加6.6%至12億美元；旗艦品牌Milwaukee業務去年銷售額錄得18.7%增長，按當地貨幣計，全球所有主要地區增長均超過21.5%。

地板護理及清潔方面，受疫情後消費需求下滑及零售商庫存減少所影響，去年業績按年下跌25.6%，今年庫存已回復至更健康的水平。創科行政總裁Joseph Galli表示，有信心今年集團可錄得單位數增長，其中Milwaukee業務增長可達至雙位數（teens）。