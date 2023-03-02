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理文造紙去年少賺逾六成

標籤：經濟

【明報專訊】理文造紙（2314）及理文化工（0746）昨日公布去年業績，兩家公司業績同錄倒退，其中理文造紙全年純利按年瀉逾六成，末期息削七成；理文化工純利則跌一成，末期息亦須減派逾四成。理文造紙昨日跟大市升1.2%，收報3.43元；理文化工則挫5.9%，收報5.74元。

據理文造紙截至去年底止全年業績，純利錄得11.85億元，按年瀉62%，收入亦減少一成至291.7億元，低於市場預期；末期息每股派3.3仙，較上年度每股派11仙少派70%。集團2022年總銷售量達609萬噸，按年微跌3.9%，但產品平均每噸純利則大減57.9%至為216元，對比2021年為513元。

理文造紙表示，回顧年內受疫情及地緣政治等因素拖累，全球經濟增長放緩，加上通脹、供應鏈等問題，推高成本，同時內地消費意願下降，包裝紙需求疲弱，價格持續偏低，但紙漿等原材枓卻因俄烏戰爭而漲價，紙企盈利空間一再受壓。集團指，正在江西、重慶、廣西廠增設木漿生產線，料新增木漿年產能共95萬噸，馬來西亞的第四台包裝紙生產線亦於今年第二季投產，年產能35萬噸。集團預料，隨着工業和消費活動增加，造紙業景氣有望恢復，反彈會在下半年更見明顯，對前景審慎樂觀。

理文化工純利跌逾一成 削派息47%

另一方面，理文化工公布截至去年底止全年業績，收入升13.1%至58.67億元，惟純利跌10.2%至11.57億元，末期息每股派17仙，按年削47%。

化工業務按年升15.7%至57.73億元，惟分部毛利率為39.1%，按年跌6.3個百分點。集團表示，期內工業需求強勁，惟通脹推高原材料價格，化工產品單價亦自去年第四季起回落，壓縮毛利率。展望2023年，理文化工預期，隨着中國防疫措施改變，各類基礎化工產品需求反彈，加上全球趨近復常，相信供應鏈會改善。