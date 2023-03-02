博彩收入佳 濠賭股全線升 業界部署吸納國際客源

明報記者 陳偉燊

賭收數據做好，在昨日—眾濠賭股中，以旗下主營博彩公司新濠博亞（美：MLCO）所屬的新濠國際（0200）表現最標青，全日升7.6%，重上10元大關，收報10.42元。升幅最小的銀河娛樂（0027），全日股價也升3.2%。

實德環球：旅客反應佳 出乎意料

實德環球（0487）副主席馬浩文接受本報訪問時形容，內地及香港旅客踴躍訪澳的情况，已經延伸到農曆新年假期後15天，反應之好，出乎意料，甚至已難以如過往般在農曆年過後劃分淡季旺季。澳門落實除口罩令，更明顯配合內地政策，推動旅遊延續復蘇之勢。同時，當地旅遊當局更找來KOL及具分量的人士宣傳，訪客受落，訂房日數甚至多達4日，一次行程甚至預訂2至4間酒店房。政府為配合旅客重臨，更在澳門半島設立不少打卡位吸引遊客。

預料3月份博彩收入企穩100億

他初步預期，3月份比2月份多出數天曆日之下，博彩收入有望繼續企穩100億元以上，業界在這個情况下，亦肯定會有錢賺。貴賓博彩客亦見再臨高端中場及公司廳，料佔整體博彩收入份額逾10%。他更留意到，自2月10日以後，當地很多店舖陸續重開，並且踴躍招聘，反映當地市道已在恢復。他們正進一步探討，開始尋求和海外市場有良好客源的網絡，開拓海外客源。

新濠博亞上季由盈轉虧

另外，新濠博亞昨晚公布2022年度第四季度業績數據顯示，季內受到疫情及嚴格的旅遊限制影響，除息稅、折舊及攤銷前虧損（LBITDA）達680萬美元，由盈轉虧；應佔淨虧損為2.52億美元，按年增加57.5%。

新濠博亞主席兼行政總裁何猷龍表示，隨着1月8日起放寬旅遊限制，訪澳旅客人數已錄得大幅增長，公司近日的表現亦令他們深信潛在需求已湧現。