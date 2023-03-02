儲局官員續放鷹 兩年債息升穿4.9厘

卡什卡利稱，自己去年底預期利率峰值會達到5.4厘，並將在高位維持一段時期，他目前還未決定最新的利率峰值水平，但「我傾向於繼續推高利率路徑」。受鷹派言論刺激，對利率敏感美國兩年期國債孳息率升穿4.9厘，是2007年最高。美國10年期國債孳息率升穿4厘，是11月以來高位。美股三大指數早段個別發展。

明年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）昨亦表示，聯儲局須加息至介乎5厘至5.25厘，意味較現水平仍要加息半厘，並需維持在此水平到明年。部分交易員押注，美聯儲可能在7月將利率上調至介乎5.5厘至5.75厘。BMO Capital Markets固定收益策略主管Dan Krieter指出，投資級別的美國企業債，在2月發行額達到1440億美元，反映商界希望趕在進一步加息前進行融資。

製造業指數回升 仍處收縮區

美國製造業表現仍然疲軟，2月ISM製造業指數升至47.7，較1月的47.4輕微回升，擺脫1月所創的2020年5月以來低位，也是該指數6個月來首次回升，不過仍處於50盛衰分界線以下的收縮水平。

（綜合報道）

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