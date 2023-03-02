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墨西哥總統：Tesla蒙特雷設廠

【明報專訊】墨西哥總統洛佩斯公布，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）將在毗鄰美國得州的墨國工業重鎮蒙特雷（Monterrey）設廠，反映墨西哥政府不再堅持Tesla將生產設施投資於工業化程度較低的地區。前往得州出席Tesla投資者日的墨西哥副外長德爾加多（Martha Delgado）表示，與Tesla經過14個月的協商，終於為蒙特雷引入全球最大的電動車廠建設，投資規模估計達50億美元（約390億港元），每年可生產100萬輛電動車，詳情料將在香港時間周四凌晨舉行的投資者日公布。

料投資390億 年產百萬輛

洛佩斯表示，Tesla要來了，「這是好消息」，意味可觀的投資及許多工作崗位。他表示，車廠的建設規模「相當大」，而電池廠建設仍在討論階段。洛佩斯特別提到，Tesla已同意一系列解決蒙特雷缺水問題的承諾，包括在電動車生產過程使用循環再用水。

洛佩斯曾質疑Tesla在蒙特雷設廠的可能性，因為當地近年迅速城市化，導致缺水。墨西哥政府曾希望說服Tesla在靠近新墨西哥城機場的伊達爾戈州中部，又或該國東南部建廠。墨西哥是全球第七大汽車生產國，也是全球第五大的汽車及輕型貨車出口國，現正推動更多電動車生產。

美國早前通過的《通脹削減法案》，向購買電動車的美國消費者提供稅務抵免，在墨西哥組裝的電動車也可從中受惠。汽車及汽車零件生產，目前為墨西哥貢獻3.5%的GDP，相當於其製造業出口的三分之一。

馬斯克去年表示，可能需要有10多家超級工廠，才能實現到2030年，每年銷售2000萬輛電動車的目標。Tesla去年生產超過130萬輛電動車。馬斯克將在凌晨舉行的投資者日，公布宏圖計劃第3階段（ Master Plan 3，前兩階段分別在2006年及2016年發布），預期將公布長期擴張計劃、下一代汽車平台細節及推出更便宜的車型等。

（綜合報道）

[國際金融]