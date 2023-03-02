一份「入門指南」 兩份「成績表」 強積金管理無難度

善用「入門指南」 醒目入門「強積金」

打工仔新入職時，強積金受託人都會提供一份數十頁厚的《強積金計劃說明書》，披露強積金計劃的詳細資料。不過一向工作繁忙又要適應新環境的打工仔，未必有時間及精力慢慢細閱整份《強積金計劃說明書》。有見及此，積金局去年要求強積金受託人編製一份大約八頁的「入門指南」《主要計劃資料文件》（KSID），概括一般計劃成員必須要知道的強積金計劃主要資料，例如基金選擇、管理費用、風險、供款款額、轉移、提取安排等，讓新加入的計劃成員可以從這份「入門指南」對強積金及計劃建立初步理解。即使不是新入職的「強積金新手」，都可以向受託人索取或到受託人網頁閱覽KSID，進一步鞏固強積金知識。

作為一份「入門指南」，KSID的用詞淺白，沒艱深的專業措辭，而且圖像豐富，方便閱讀和理解，積金局亦規定所有強積金計劃的KSID必須採用劃一的內容編排次序，以便比較。另外，KSID內附上二維碼或網址，連接相關強積金計劃的詳細資訊，助打工仔由淺入深認識強積金，令管理強積金和規劃退休保障的旅程變得更輕鬆，協助打工仔作出明智的投資決定和退休規劃。

參考「成績表」 適當調整投資策略

順利「入門」後，要進一步「積金有道」要靠打工仔自己多做功課，其中可以從兩份成績表：《基金便覽》及《周年權益報表》入手。

現時受託人每年至少發放兩份《基金便覽》，詳細列出強積金計劃內各項基金的資料摘要、投資目標、投資組合分布、基金資產值及表現等等。透過這份「基金成績表」，打工仔可清晰了解每個基金的投資目標、基金風險標記、基金開支比率等特點，從而揀選最合適的基金。

至於《周年權益報表》，就是打工仔自己個人強積金的「成績表」，記錄過去一年自己的強積金帳戶供款和投資概況，包括帳戶資金進出（包括供款、權益轉移、權益提取及基金交易）、結餘及盈虧，戶口情況一覽無遺。

打工仔檢視自己的強積金時，參考《基金便覽》及《周年權益報表》兩份成績表，就可以更清晰知道自己是否需要調整策略、調整方向，更有效為自己的退休儲備增值。