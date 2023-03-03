B站上季虧損收窄至15億 活躍用戶穩定增長

集團展望，2023年全年淨營業額初步預計將達到240億至260億元，增長最少一成。截至昨晚11時，其ADR股價升2%。

上季日均活躍用戶增近三成

回顧第四季，嗶哩嗶哩日均活躍用戶增加29%至9280萬戶；月均活躍用戶增加20%至3.26億戶，平均每月付費用戶增加15%至2810萬戶。

董事長兼首席執行官陳睿表示，在將重心切換至以日活用戶增長為目標後，第四季度日活用戶穩健增長、毛利率提升，以及虧損收窄，季內用戶日均使用時長達96分鐘，推動用戶在B站的總使用時長同比增長51%。

全年計，嗶哩嗶哩的股東應佔淨虧損擴大10%至74.97億元，經調整股東應佔淨虧損擴大22%至66.91億元，不派息。

淨營業額增加13%至219億元，其中移動遊戲營業額微跌1%至50億元；增值服務升26%至87億元，主要因公司加強商業化能力建設及包括直播服務、大會員及其他增值服務在內的付費用戶數量均有增加所致；廣告營業額則升12%至51億元；電商及其他增加9%至31億元。

料今年淨營業額升最少一成

集團展望，2023年全年淨營業額初步預計將達到240億至260億元，增長介乎10%至19%。未來將保持嚴格的成本控制措施，同時繼續改善利潤率，並進一步將虧損收窄。