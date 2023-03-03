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港銀定存息回升 下季或見4厘 須待港匯轉弱致銀行走資推高利率

標籤：經濟

【明報專訊】加息預期再升溫，市場最新預期美國利率或於今年下半年升至5.75厘才見頂，推高美國10年債息重越4厘。港元拆息表現反覆，與樓按相關的1個月拆息於3厘關口爭持，不過港元存息有回升趨勢，本周最少6家銀行加定存息。業界分析美息雖仍趨升，惟或要等港匯再處弱方，金管局須入市接港元沽盤令銀行體系走資後，收窄港美息差才可推高銀行定存息。港銀定存息或於第二季末才會再見4厘高位。

明報記者 鄺海盈

據芝加哥商品交易所（CME）對美息走勢預測，於7月加至最少5.75厘或以上的機會率已逾五成（見圖1），較上月預測峰值為5厘的機會達七成半，加息預期明顯急升溫。

交銀東亞 一年期存息3.95厘

港銀亦相繼調整定存息。當中，虛擬銀行富融6個月定存加0.4厘至3.4厘，同為虛銀的平安壹賬通（PAOB）亦新增1年定存3.8厘，工銀亞洲1年定存則加0.15厘至3.8厘。以一年期計，現時提供較高息的銀行包括信銀國際，定息為3.9厘，起存額為1萬元；交銀亦有3.95厘，起存額為2萬元；東亞定息3.95厘則須為指定客戶，起存額為10萬元。

港元拆息昨日普遍回軟，1個月拆息終止5連升，跌0.4點子至3.0372厘。短線拆息方面，隔夜拆息跌27.85點子至1.97179厘；中長線拆息方面，3個月拆息報3.80793厘；6個月拆息報4.20881厘；12個月拆息報4.79089厘。

對月底季結影響料微

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，美國聯儲局每次加息至少加0.25厘或以上，預期美國拆息最終會升至5厘水平，而本港拆息亦會有所回升，惟需到6月才有望觸及4厘。雖然本月底季結，但僅影響一至兩星期息口，料季結影響較少。

上月港元弱勢，觸及弱方兌換保證，金管局曾兩度入市接錢，不過，林俊泓指出，現時港美息差仍有逾1.6厘（見圖2）。根據以往經驗，金管局入市後兩者息差一般回復至1厘左右，預示金管局仍有數次接錢的可能。當金管局買入港元後抽走資金流動性，收窄港美息差。他預料，個別銀行的港元定存有機會在第二季隨拆息回升至4厘。

林俊泓認為，現時市場高估高息環境的持續性，對於下半年是否減息仍是未知數，因此偏好較長年期的定存。