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中國鐵塔今年加大5G覆蓋農村

標籤：經濟

【明報專訊】中國鐵塔（0788）昨日公布去年度業績，全年多賺兩成至87.87億元（人民幣，下同），收入按年升6.5%至921.7億元，每股末期股息按年升23.2%至0.03232元。中國鐵塔董事長張志勇表示，今年配合電訊商發展700及900MHz頻段覆蓋和逐步加大農村地區的5G覆蓋，再加上公司室分業務持續深度覆蓋，預期今年將加大投資以滿足市場數智化需求，全年資本開支料將提升至約320億元，即較去年實質資本開支為262億元上升22%。中國鐵塔昨日收報0.9元，全日升1.1%。

全年多賺兩成至87.87億

去年塔類業務收入按年升1.8%至772.04億元，室內分佈式天線收入按年升34.4%至58.27億元，智聯業務按年升40.5%至57.04億元，能源業務收入按年升54.5%至32億元。截至去年12月底，塔類數目按年淨增1.7萬個至205.5萬個，營運商塔類租戶按年增加10.2萬戶至336.2萬戶，運營商塔類站均租戶數由去年的1.6戶升至1.65戶，反映共享水平進一步提升。

談及與3間營運商的《商務定價協議》，張志勇表示，去年底與三大電訊營運商簽定為期5年的有關協議，當中給予更優惠折扣。他指定價屬公平公正公開及具競爭力，達至共建共享的優化成果，相信收費調整有助於提升公司於市場的競爭力，同時刺激行業需求，加快產業發展。

他預期，今年營運商業務收入將按年持平，塔類業務料輕微下降，室內分佈式天線業務影響較少，料仍可保持較快增長，整體收入將保持增長，淨利潤率與去年比較相對穩定。

EBITDA 受制維修費增 按年倒退0.3%

EBITDA 受維修費用增加影響，按年倒退0.3%至628.44億元。張志勇又解釋，去年專項整治維修費用增加18億元，以及投放更多資本於智聯業務及能源業務的「兩翼業務」，由於該業務正值發展初期，利潤率相對較低。張志勇預料，隨着「兩翼業務」發展成熟，規模效應增強下，公司整體EBITDA 率將逐步趨向穩定。