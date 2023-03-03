moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

Tesla預告新車成本減半 潛在開支逾萬億 股價曾挫8%

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）周四凌晨在美國得州超級工廠舉行投資者日，闡述其宏圖計劃（Master Plan）推動全球加快過渡至可持續能源的願景，全面促進電動車普及化。Tesla預告未來生產成本將大幅降低。隨着電池和引擎技術升級，動力系統的碳化矽（silicon carbide）使用量將減少75%，而新一代電動車引擎的結構更毋須使用稀土金屬。各種節省成本措施的目標，是將新一代電動車平台的裝配成本降低50%，預示新一代電動車價格也將低於Tesla目前的車型。

不過市場不滿Tesla偏重描述長遠願景，卻未披露新一代廉價車型的細節及時間表，對Model Y即將進行的升級也隻字未提。加上財務總監Zach Kirkhorn首次預告Tesla的潛在巨額開支，預計若要在2030年實現年產量2000萬輛的願景，問鼎全球產量最高的車廠，Tesla可能要花費高達1750億美元（1.365萬億港元），而目前已為此投資約280億美元（約2184億港元），這意味總投資規模可能較目前增加5倍以上。Tesla股價周四盤後挫5%，昨早段股價曾挫8%。美國10年期國債孳息率繼續在4厘以上徘徊，美股3大指數早段個別發展，納指跌0.5%。

目標年產2000萬輛 產能須升14倍

Tesla向來以高效的本土化工廠及高度垂直整合的供應鏈遏抑成本。Kirkhorn稱，由2018至2022年間，已將Model 3生產成本降低30%。他說，在汽車行業，「企業生死取決於成本控制」。

Tesla亦預告，新一代造車平台的自動化將會提升，令到生產更快、成本更低。工廠車間分為多個組裝區域，不同部位分別組裝，然後在總裝時組合一起。這意味同一時間，有更多工人及機械人為電動車的不同部位組裝，以提升產能。就以今年面世的電動貨車Cybertruck為例子，未來也將會以新一代平台生產，而它的設計已考慮製造過程。

特斯拉去年交付約130萬電動車，若要實現2000萬輛的年產量，意味產能要提升14倍以上。行政總裁馬斯克預期，可能需要10款電動車型才能實現年產量目標。這意味每個車型平均要銷售100萬輛，相比豐田Corolla每年銷量約100萬輛。全球最大車廠豐田，去年總銷量約為1050輛。

新一代電動車有望減價

全球生產總監朱曉彤表示，Tesla成立至今生產了400萬輛電動車，現有產能不足以實現生產目標，但Tesla可迅速建造工廠，例如公司擁有建造工廠的內部團隊，上海及柏林超級工廠均由同一團隊建造。

Tesla目前在盈利方面領先於其他電動車製造商。總工程師Lars Moravy表示，正爭取以目前Model 3或Model Y的一半成本，生產下一代電動車。這意味下一代平台的電動車價格，可望低於現有車型。馬斯克強調，促銷的關鍵是為消費者降低價格，並指早前提供的價格優惠刺激了需求。著名的Tesla投資者Ross Gerber預期，新車價格可能低至2.5萬至3萬美元。不過新車推出時間仍是未知數，值得注意的是，Tesla在美國最便宜的車型也超過4萬美元，而該公司逾兩年前就預告將推出2.5萬美元的新車。

（綜合報道）

[國際金融]