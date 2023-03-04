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人行暗示或降準 指助撐實體經濟 易綱：目前實際利率合適 須保持信貸平穩

【明報專訊】去年8月以來，中國內地貸款的市場報價利率（LPR）已連續7個月保持不變，今年內地政策重回推動經濟增長，市場關注人民銀行今年會否進一步減息降準。人行行長易綱昨日表示，現在實際利率，以及部分貨幣政策的主要變量，目前已在比較合適水平，惟指出降準在支持實體經濟比較有效。易綱發言或預示未來人行減息空間有限，而偏向進一步降準。

明報記者 歐陽偉昉

實際利率的定義，為LPR等名義利率減去通脹率。1年期LPR去年累計降息0.15厘，為提振內地房地產市場需求，5年期LPR更減達0.35厘。易綱表示人行去年兩次減息，全年新發放企業貸款平均利率降至歷史新低的4.17厘，對支持實體經濟非常重要。他表示下一步會保持貨幣信貸總量適度和節奏平穩，並適度發揮結構性貨幣政策。

人行副行長：經濟好轉 仍存不確定因素

人行副行長劉國強補充，目前中國經濟好轉但是存在不確定因素，會根據經濟發展變化和需要，適時適度調整貨幣政策工具，並堅持正常的貨幣政策，保持正利率和向上的收益率曲線，不會大水漫灌或大收大放。另外，他們亦會密切關注國際動態，加強預期管理，兼顧好內部均衡和外部均衡。

人行去年兩次降準，累降0.5個百分點，釋放1.03萬億元人民幣長期資金。易綱2018年出任行長以來累計降準14次，金融機構加權平均存準率由約15%，至去年11月降至7.8%。他表示降準提供長期的流動性，支持實體經濟，綜合考慮仍是比較有效，使整個流動性處於合理充裕水平。

去年人行減息降準放寬流動性，加上監管當局要求銀行信貸應放盡放，已帶動今年1月新增人民幣貸款達4.9萬億元的歷來單月新高，按年多增9227億元，大部分為新增企業貸款達4.68萬億元。市場認為雖然不能代表內地信貸需求已經強勁復蘇，但降低人行加碼寬鬆的必要和迫切性。

潘功勝：內房泡沫已得到遏制

人行在上月發布的季度貨幣政策報告，貨幣政策定調寬鬆程度已有所收緊，由「加大實施力度」改為「精準有力」。另外，彭博社前日亦引述消息指出，因為內地經濟恢復速度超出官員預期，對刺激經濟需求力度暫時不大，因此不急於推出額外刺激經濟政策。此外，去年底人行等財金部門因應內房債務問題，推出16條支持政策，人行副行長潘功勝表示，內房市場泡沫化已得到遏制，而近期市場信心加快恢復，房市成交活躍度上升，房產行業尤其是優質房企的融資環境明顯改善。