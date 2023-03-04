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中國財新服務業PMI連續兩個月擴張

【明報專訊】財新公布，2月財新中國服務業採購經濟指數（PMI）報55點，按月上升2.1點，連續兩個月高於50點的擴張水平，並高於53.7點的長期平均值，上升走勢與周三（1日）公布的官方非製造業PMI升至56.3點一致。另瑞銀中國經濟學家認為，即將公布的首兩月經濟數據將顯示，經濟活動正在改善，若兩會期間制定的支持經濟措施獲有力落實，則今年GDP增長有望增速至5.5%至6%，較預期官方GDP目標約5%為高。

瑞銀：今年GDP有望增5.5%至6%

財新的服務業PMI報告指，受訪企業普遍反映，最近防疫措施開放，減少經營活動的阻擾，有助提振經營與需求。加上早前公布的財新製造業PMI升至51.6，2月綜合PMI按月上升3.1點至54.2點，報告指內地企業整體業務量連續兩個月按月有所增長，而且增速可觀。2月服務業信心指數雖自1月的約12年新高略有回落，不過市場樂觀繼續維持高位，報告指企業預期經營進一步復常，顧客需求繼續復蘇，將推動未來數月經營活動增長。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，在春節後季節性因素、疫情影響消退和生產動能提升共同推動，2月PMI超預期反彈。她預計，即將公布的首兩月經濟數據將顯示，經濟活動正在改善，其中工業生產和零售按年增速料小幅走強，房地產活動按年跌幅收窄，惟基建和製造業投資增速可能有所放緩。