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港PMI創9個月新高 私營經濟續擴張

【明報專訊】復常帶動本港私營企業增長。標普全球最新PMI數據顯示，本港2月採購經理指數（PMI）升至53.9（見圖），按月升2.7點，私營經濟連續兩個月處於擴張區間，並創9個月新高。主要受惠防控政策放開，支持本港貨品新訂單、服務快速增長。標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，香港私營經濟增長動力在今年進一步鞏固，商界信心升至紀錄高位，意味短期商業環境將持續改善，並預示企業未來數月繼續增產。

本港2月新出口訂單指數急升至56.5，按月升5.9點。出口訂單創逾12年以來最大升幅，受惠於香港內地全面恢復通關，外部需求明顯改善。當中，來自內地的新訂單按月升8.9點至59.1，是自2010年以來最高。

出口訂單創逾12年最大升幅

標普全球續指出，本港企業處於擴張生產，增產速度見12年以來最快，當中以零售、服務業產出增長最為突出，另外供應商亦大幅縮短供貨時間，改善幅度為24年以來最佳，即使供應鏈回復暢順，但企業仍因新訂單量急增，而造成更多積壓。

報告又指出，私營企業承受價格壓力已見紓緩。雖然2月整體投入價格持續上漲，但升幅收窄至去年10月以來最低。整體而言，採購價格通脹隨着原材料及運輸成本上漲而升溫，但薪資通脹已回落，因此整體成本通脹亦開始減慢，而企業向客户轉嫁成本幅度亦相應放緩。不過，整體投入成本通脹和產出價格通脹均處於平均水平之上。