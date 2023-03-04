滬深港通擴容 納入渣打保誠歐舒丹

深交所指出，調入深股通股票的市值門檻由60億元調降至50億元，並設置調出條件低於調入條件的調整緩衝機制，即屬於恒生綜合小型股指數成分股且不屬於A+H股的港股通股票，港股平均月末市值低於40億元，調出港股通股票。預料部分在港上市的外國公司如迅銷（6288）等，因市值未達50億元而未獲納入。

此外，個別外國公司或在稅費、公司行為等方面存在有別於現行港股通股票的特殊要求，如需要向外國政府繳納金融交易稅、需向投資者派發不同稅率股息等。惟市場業務及技術系統並未能支持以上特殊安排，該類符合納入港股通資格的股票在今次深港通標的擴容時將暫緩納入，深交所稱將繼續加快推進相關工作。

歐冠昇：助提升兩地市場吸引力

港交所近期一直積極招攬中東石油企巨沙特阿美來港上市，並以有望納入港股通迎來北水為賣點。行政總裁歐冠昇表示，進一步優化和拓展互聯互通機制提升香港與內地市場的吸引力，期望能在未來幾個月有更多好消息；聯席營運總監陳翊庭早前接受本報專訪時指，外國公司納入港股通是吸引外國公司來港上市的一張王牌，外國公司上市後有望吸納國內投資群體，吸納內地投資者巨資。