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虛幣存款商Silvergate 經營陷困 拖累比特幣

【明報專訊】加密貨幣交易平台FTX申請破產事件餘波未了，據外電報道，專注於虛幣存款業務的銀門資本（Silvergate Capital）（美：SI）周三發公告指面臨「資本不足」的風險，正在評估其維持業務的能力，無法按時向美國證交會提交年度報告。銀門資本股價本周四大瀉逾五成至歷史新低，收市報5.72美元，跌57.7%，昨晚截至9時盤前由跌轉升1.75%。

無法按時提交年度報告

受事件影響，虛擬貨幣價格同樣受打擊，據Coinbase（美：COIN）數據，比特幣（Bitcoin）截至晚上8時許每單位報22,344.29美元，跌4.5%；以太幣（Ethereum）亦跌4.4%至每單位1564.81美元。

報道指出，銀門資本主力向虛擬貨幣公司提供服務，成為將美元轉化為虛幣的渠道，與其他區域性銀行帶來差異化競爭，該行亦與虛幣市場一起增長，但經營狀况已出現快速惡化。

受累FTX破產後擠提潮

在FTX宣布破產後，銀門資本大量客戶提取了數以十億美元計的存款，出現擠提情况，令該行近日被迫以造成巨額虧損的價格出售部分資產，去年第四季虧損高達10億美元，2021年同年純利為7550萬美元。銀門資本旗下大多數加密貨幣相關客戶，包括Coinbase、Paxos、Circle、Galaxy Digital等均在周四宣布與該行終止合作計劃。Coinbase在Twitter表示，出於近日事態發展及謹慎起見，不再接受或發起與銀門資本之間的付款，將推動機構客戶與其他銀行合作伙伴作現金交易。

Coinbase等客戶終止合作

摩根大通分析師Steven Alexopoulos指出，銀門資本出售證券所造成的損失，似乎足以引發該行宣布出現資本充足率問題。鑑於重大監管挑戰，以及業務亦面臨客戶信心危機的流動性挑戰，銀門資本正重新評估其業務及策略，該行因此亦下調銀門資本的投資評級。

（綜合報道）