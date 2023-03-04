TVB股價飈五成 創最大單日升幅 小股東大聯盟巧合現身 醞釀召開股東特別大會

明報記者 陳偉燊

在今次TVB股價及交投出現異動前，其股價在過去1個月多在3.71至4元上落，交投股數只介乎3.59萬股至57.8萬股之間。TVB昨日不單止股價大升，連帶成交股數亦急增至1220萬股，成交額多達6150萬元。當中有645.84萬股，為數3471.3萬元的交投在5元及以上水平成交。有別過往日均有數十萬股沽空，昨日該股為零沽空。另該股在3月2日前超過一星期，中央結算持倉及北水持倉，均無甚變化。另該股昨日在股價高位買盤所見，不乏散戶主導的富途、輝立、耀才及華泰等經紀牌掛入追貨。

成交股數急增至1220萬股

在昨日該股股價急升同時，「大台小股東大聯盟」率先經社交媒體放聲，表示近日收到很多TVB小股東的電郵查詢，希望知道如何可以加入大聯盟及有關召開股東特別大會事宜。大聯盟指出：「已經聯絡了幾名TVB主要股東，並且已經獲得超過5%的股東支持。」

大聯盟：已獲逾5%股東支持

該聯盟續稱，由於很多股東都想知道大聯盟下一步行動及拯救TVB及小股東的具體方案，因此宣布將會在公布有關召開股東特別大會事宜之時，一併公開其他有關資料讓各股東清楚了解，同時他們會安排顧問公司回答各股東的問題，亦會在3月中旬的時候對外公布有關安排。對於近日有關TVB股價的波動，則直言與其完全無關。

根據TVB的2021年度周年報告，持有總表決權最少5%的股東，可將召開股東特別大會的書面要求送達予公司秘書。雖然「大台小股東大聯盟」表示已獲逾5%股東支持，惟本報向TVB作出進一步查詢，公司回應：「本公司沒有收到要求召開特別股東大會的通知。」