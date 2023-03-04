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聯儲官員放鴿 恒指升勢受制20天線

【明報專訊】美國亞特蘭大聯儲行長發表鴿派言論，加息預期降溫，帶動科網股表現，ATMXJ一同反彈，加上內地服務業PMI勝市場預期，港股整體向好，恒指最多曾升近300點，惟走勢仍受制於20天平均線（20,748點），收市升138點或0.68%，報20,567點。分析認為港股走勢未來將受制重磅股業績表現，以及兩會的刺激經濟措施，整體表現仍向好，可上望21,700點水平。

恒生科技指數昨收市報4211點，升85點或2.06%；國指升82點或1.2%，報6939點。兩會前市場觀望氣氛濃厚，大市成交金額縮減至1057億元，北水累計第3日淨流入港股，不過淨流入減至22.51億元，快手（1024）及中移動（0941）分別吸資2.7億元及3.58億元。

嗶哩嗶哩績佳 帶動科網板塊

個股方面，嗶哩嗶哩（9626）業績勝市場預期，收市大升10.3%至168.9元。百度（9888）收市升5.3%至149.4元，是升幅最大的藍籌；知乎（2390）及網易（9999）分別升3.9%及3.5%；騰訊（0700）收市升1.3%至367.6元。百威（1876）業績遜預期，收市跌3.65%至23.75元，是跌幅最大的藍籌。

信誠證券聯席董事張智威指出，恒指在近日低位19,600點水平已反彈近千點，不過阻力位在20天線，市場觀望氣氛較強，包括重磅股業績表現，以及兩會進行期間，會否有刺激經濟措施出台。

張智威續稱，傾向看好港股未來走勢，例如嗶哩嗶哩業績強勁即可帶動板塊一同向上，一旦兩會有消息出台，相信港股亦有機會跟隨而上，有信心恒指可上望21,700點水平。