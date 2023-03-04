鴻海擬印度建iPhone零件廠 彭博分析：或預示旗下生產線加快撤華

【明報專訊】美國推動供應鏈「去中國化」之際，蘋果代工商鴻海（台：2317）正加快擴張印度供應鏈的規模。彭博社引述知情人士稱，鴻海計劃斥資7億美元（約54.6億港元），在印度卡納塔克邦（Karnataka）班加羅爾機場附近建造iPhone零件廠，以提升當地產量。彭博社形容，這建廠計劃是鴻海迄今在印度最大的單筆投資之一。此外，鴻海董事長劉揚偉與印度特倫甘納邦（Telangana）首席部長K. Chandrasekhar Rao會談後，Rao的辦公室官員亦披露，鴻海將在該邦投資電子廠，反映鴻海生產線正加快轉移印度。
這兩項建廠消息，都分別宣稱可創造10萬就業機會。相比鴻海在內地鄭州廠區的全球最大iPhone代工生產基地約有20萬員工。
劉揚偉目前在印度考察，並在早前與印度總理莫迪會面。包括印度副技術部長在內的多名官員，都在Twitter確認卡納塔克邦的建廠計劃，指新廠快將興建，並將創造10萬個就業職位。根據彭博社的消息，該廠區佔地300英畝（約1.2平方公里），除了會生產iPhone零件，還可能用來組裝iPhone。鴻海也可能利用該廠，為其新興的電動車業務生產一些零件。
彭博社引述知情人士稱，鴻海仍在敲定投資細節，因此計劃仍可能有變。目前未知該廠到底是鴻海由中國遷往印度的生產線，還是一些新產能。彭博行業研究的分析指出，該計劃可能預示鴻海生產線將加快遷出中國。
當這新廠建成，將顯著改善印度的零件供應，並有可能將印度的iPhone組裝份額，由目前不到5%，提高至10%至15%。
蘋果及其他美國品牌，正要求以中國為主要生產基地的供應商，研究在印度或越南等地增設生產線，以實現供應鏈多元化，降低中美貿易形勢緊張帶來的風險，有可能重塑全球電子產品供應鏈格局。
印度已向鴻海等蘋果供應商提供經濟激勵，以吸引更多廠商進駐。鴻海去年開始在泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的廠房生產最新一代iPhone。包括緯創資通（台：3231）及和碩（台：4938）等蘋果供應商也在印度擴張規模；捷普亦開始在印度生產AirPods組件。
不過《金融時報》上月引述知情人士稱，雖然蘋果持續由美國和中國派遣工程師前往印度，協助當地建立供應鏈，但仍困難重重，以印度巨頭塔塔集團（Tata）在霍蘇爾（Hosur） 經營的外殼廠為例，良率只有五成，每兩個製成品只有約一個能送交鴻海進行組裝，無法滿足蘋果的高品質要求。