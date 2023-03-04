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阿聯酋與沙特衝突 被指或退出油組

【明報專訊】《華爾街日報》引述阿聯酋官員的消息稱，油組（OPEC）領袖沙特阿拉伯，與盟友阿聯酋因產油等問題造成的衝突加劇。阿聯酋官員稱，政府正就退出油組進行內部辯論，相關決定有可能打擊油組團結，動搖該組織在全球油市的影響力。阿聯酋目前每日的產量配額約為300萬桶，並一直爭取提升產量，與沙特限制生產的立場相左。阿聯酋可能退出油組的消息傳出後，布蘭特期油價格昨晚最多跌2.8%，紐約期油曾跌近3%。但路透引述直接知情人士稱，有關阿聯酋正考慮退出油組的消息「與事實相去甚遠」。油價應聲反彈，午夜前布油與紐約期油微升。

路透其後澄清 油價插3%後反彈

《華爾街日報》的消息稱，在沙特領導的油組內，阿聯酋須履行降低產油量的義務，損害了石油收入。油組代表的消息指，阿聯酋一直爭取開採更多石油，但被沙特拒絕。去年10月，包括俄羅斯在內的油組與盟友（OPEC+）決定減少石油產量以支撐油價，當時阿聯酋為此曾與沙特發生衝突。《華爾街日報》稱，雖然在公開場合，阿聯酋表態支持減產，但美國官員透露，阿聯酋私下希望按照白宮的意願增產，卻遭沙特反對。

非政府組織「國際危機組織（International Crisis Group）」的中東和北非事務高級顧問Dina Esfandiary稱，阿聯酋擔心沙特會違背他們的利益，而沙特擔心阿聯酋對沙特在海灣地區的主導地位構成威脅。不過部分分析認為，沙特與阿聯酋的裂痕不算太嚴重，兩國仍繼續參加聯合軍演，但雙方關係最好的時期已經結束。

美ISM非製造業回落 仍勝預期

昨晚公布的美國2月ISM非製造業指數由55.2，輕微回落至55.1，高於市場預期的54.5。明年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，若經濟數據較預期強，對未來幾個月加息持開放態度，不過他預計美聯儲今夏可能會暫停加息。美國10年期國債孳息率早段回落至4厘以下，美股3大指數早段向上，納指升逾1%。

（綜合報道）

[國際金融]