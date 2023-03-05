美股三大指數反彈 標指全周累升2%

標指扭轉3周跌勢

美股三大指數上周五全線反彈，標指上周四在200天線獲支持反彈，周五進一步收復4000點，全日升1.61%，收報4045點。納指於接近高位收市，全日升1.97%，收報11,689點，道指升1.17%，收報33,390點。

美債孳息率與美元則自高位回落，10年期美債孳息率跌穿4厘，自去年11月的高位下跌10.39點子（1厘等於100點子）至3.9517厘；2年期美債孳息率則跌2.85點子，報4.8565厘。美匯指數上周五跌0.5%至104.53，全周跌0.8%結束4周連升。

分析：美股乏方向 續好淡爭持

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，美股近期反彈，其中一個原因是市場料今年加息不會太多，促使美股暫時反彈。不過，他認為目前美股走勢暫時缺乏方向，因擔心通脹隨時回升，但人工、樓價等因素仍不跌，相信市場始終未掌握加息到什麼水平才算合適，料美股繼續好淡爭持。

近日高估值科網股反彈力度更強，Cathie Wood旗下創新ETF（美：ARKK）最近兩日回升約7%，馮宏遠表示，上月三線科網「契媽股」雖有回吐，不過短期築底，加上人工智能風潮或重燃市場信心，配合加息不急的預期，或會有一輪炒作。

恒指夜期上周五收報20,699點，上升0.46%，高水101點，ADR港股比例指數上升0.25%，收報20,619點。