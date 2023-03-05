Twitter裁員難救業績 去年底盈收傳大跌

馬斯克舉債收購 Twitter料付年息10億美元

Twitter沒有回應《華爾街日報》查詢。馬斯克為收購Twitter向銀行舉債，Twitter需為此承擔其中130億美元債項，年息估計高達10億美元。消息人士指出，Twitter近期已向銀行支付第一期利息。《華爾街日報》早前報道，Twitter部分債務年利率達約15厘，馬斯克團隊曾探索額外集資償還成本最昂貴的債務。

Twitter業績歷來欠佳，回顧2012年至2021年間，10年內長達8年錄得淨虧損，自2019年起，亦未曾錄得年度盈利。2021年第四季，Twitter收入為15.7億美元，淨利潤為1.82億美元。

去年公眾在網上花費的時間，較疫情初期減少，使網上廣告市場受衝擊，廣告商亦擔心經濟可能衰退，被迫收緊開支；加上馬斯克言行爭議，許多廣告商已中止在Twitter投放廣告，研究公司Pathmatics指出，截至2月25日的一周，馬斯克接管前的首100大廣告商，逾70間已沒有投放廣告。

馬斯克入主Twitter後，一直大幅改革公司，包括精簡人手，惹來不少爭議。去年12月時，馬斯克表示員工已由收購前的8000人降至2000人，到近期Twitter再有進一步裁員，但未有透露被裁人數。

除節流外，Twitter近期積極拓展付費訂閱服務，提供額外功能，希望擴大廣告以外的收入。馬斯克表示，Twitter仍面對一些挑戰，強調會繼續努力，更豪言今年會收支平衡。