彭博指今年電動車產能達6.2萬輛 Rivian：報道斷章取義

維持今年產量5萬輛指引

Rivian表示，6.2萬輛產量曾在內部會議提及，認為報道說法斷章取義。Rivian上周公布的產量指引，差過市場預期的6.28萬輛，帶動翌日股價急挫18.34%，周四再跌至15.08美元，為2021年上市以來新低。

Rivian曾視為特斯拉（Tesla）（美：TSLA）的勁敵，主力生產SUV和貨車，單一最大股東為持股17%的亞馬遜（美：AMZN），至2030年底目標為亞馬遜提供10萬部電動貨車。不過受零件等供應鏈影響，去年Rivian產量為2.43萬輛，略低於公司指引的2.5萬輛。

法拉第未來周三公布去年業績

此外，由樂視創辦人賈躍亭創立的法拉第未來（美：FFIE），上周五宣布將於本周三（8日）收市後公布去年業績，為去年5月以來再有業績公布，賈躍亭表示，這是營運恢復正軌的標誌，上周五股價急升12.16%，收報0.57美元。龍頭特斯拉周五上升3.61%，收報197.79美元。

中概電動車股方面，蔚來美股（美：NIO）跟隨大市升5.28%，折合報75.12港元，較蔚來港股（9866）高收7.16%；小鵬美股（美：XPEV）升3.11%，折合報37.76港元，較小鵬港股（9868）收市高0.31%；理想美股（美：LI）則微跌0.87%，折合報98.51港元，較理想港股（2015）低收0.34%。