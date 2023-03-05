美勞動力緊張 企業違法聘童工增

資料來源：金融時報、路透社、衛報

美國東北大學（Northeastern University）公共政策及經濟學教授Alicia Sasser Modestino稱，起初以為未成年人能受僱於適合他們的職位，例如雪糕店職員或泳池救生員等，他們卻在深夜等不適當的時段，被僱用於一些不適合他們的崗位，相關僱主有的可能賭自己不被揭發，有的可能疏於管理，這些情况在勞動力市場並不出奇。

總部位於威斯康星州的肉食工場清潔商Packers Sanitation Services因為違法僱用逾百名兒童，部分人年齡低至13歲，在全美多個肉食加工場從事通宵清潔工作，以危險化學品清洗鋒利的設備，在2月被美國勞工部判罰150萬美元。美國勞工部的報告指出，至少3名童工因工受傷。

去年10月，美國聯邦法院下令韓國現代汽車（Hyundai）（韓：005380）控股的零件廠SL Alabama，停止僱用13至15歲的兒童，並停止銷售他們生產的產品。SL Alabama所在的阿拉巴馬州，禁止16歲以下的童工從事製造業職位。

美國勞工部官員表示，除製造業以外，服務業違法僱用童工的情况也增加，例如受僱於餐廳或雜貨店的童工，工時可能超出法例上限。賓夕法尼亞州一個麥當勞（美：MCD）特許經營商，近期就被揭發允許154名年約14至15歲的兒童，在法律允許的時間以外工作。部分人甚至要使用油炸鍋，而此類工作僅限於16歲以上人士擔任。

美國疾控中心（CDC）的報告指出，童工比成年人更易受到工傷。根據美國勞工部數據，2020年14至19歲的非致命工傷人數達到10年最高水平，由2010年的23,910人，增至32,970人。

多州擬寬童工限制 滿足僱主需求

面對非法僱用童工問題惡化，美國一些州份未有加強對兒童的保障，反而放寬對童工的限制，以滿足僱主的人力需求。去年7月，新澤西州通過新法，延長未成年人的暑假工時標準。16至17歲未成年人每周工時，將由今年6月起上調至50小時。明尼蘇達州議會在1月提出法案，建議允許16至17歲未成年人從事建築工作。艾奧瓦州議會也在1月提出法案，尋求擴大兒童可從事的工種，一旦兒童參與在職培訓活動時生病、意外受傷或死亡，僱主可避免承擔民事索償責任。

工會：改《童工法》 兒童置險境

旨在保護未成年僱員權益的童工聯盟（Child Labor Coalition）倡導主任Reid Maki指出，起草法案的艾奧瓦州議員似乎未從近期童工受傷的事件汲取教訓，草案內容居然容許孩子穿上防護裝備後，就使用具腐蝕性的化學物品從事清潔工作。

反對立法的艾奧瓦州勞工聯合會-產業工會聯合會（AFL-CIO）主席Charlie Wishman表示，許多似乎在100、120或140年前已解決的事情，又死灰復燃。《童工法》是為了確保兒童從事適合他們年齡的職位，艾奧瓦州改寫《童工法》可能將兒童置於險境。

職缺與失業人數比例近歷史高位

許多被剝削的童工可能是非法移民。美國勞工部官員表示，不會追蹤受害者的移民身分。不過那些舉報不法僱主的非法移民及其子女，可享有不被驅逐出境的保護期。Modestino表示，孩子感到財政壓力，要從事不適合他們年齡的工作，幫忙養家糊口，期望當勞動力短缺和通脹緩解，美國僱主將減少僱用兒童。

根據2月公布的美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）數據，美國12月職位空缺達1100萬個，是5個月以來最高。職位空缺與失業人數比例升至1.9，接近歷史高位，意味每個可聘用工人可配對1.9個職位空缺。相比疫情爆發前，此比例為1.2。

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