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現代汽車供應商僱童工 議員促查供應鏈

【明報專訊】韓國汽車製造商現代汽車（Hyundai）（韓：005380）上月底公布，計劃出售阿拉巴馬州大型汽車零件廠SMART Alabama的控股權。根據現代汽車去年的財報，SMART Alabama是現代的直接子公司，由現代控制72%股份。

該廠去年被揭發有年僅12歲的童工在車間工作，令現代汽車備受壓力。在現代宣布剝離計劃前，33名美國眾議員聯署敦促美國勞工部對現代汽車供應鏈中，使用童工的責任人作嚴厲懲處。

去年7月，路透社揭發現代汽車的供應商SMART Alabama僱用童工後，阿拉巴馬州多達10家現代汽車的供應商，就違反童工規定而面臨州或聯邦當局的調查。調查人員去年8月在一家名為SL Alabama的現代汽車供應商廠房內，發現了多名童工。當局隨後對工廠經營者及招募童工的第三方人力資源公司處以罰款。

美國聯邦及阿拉巴馬州的法律，禁止16歲以下人士受僱於工業工廠，並禁止18歲以下人士在車廠從事高危工作，包括駕駛叉車，或操作金屬切割工具等。現代汽車上月在致股東信稱，供應商使用未成年勞工是不可接受，未來將致力確保違規行為不再發生。

美國政府官員上周一（27日）在記者會表示，童工問題不只是十九或二十世紀的問題，這問題今天仍在發生」。政府官員表示，正調查包括現代汽車供應商在內的未成年勞工問題，並推動對違反《童工法》的公司實施更嚴厲的處罰，另為相關執法和監督提供更多資金。

美農業每年有30萬至50萬童工

美國政府的新聞稿指出，目前法例僅要求違反《童工法》的企業，為違法僱用的每名兒童，罰款不多於15,138美元，這金額完全不足以起阻嚇作用。童工聯盟（Child Labor Coalition）倡導主任Reid Maki指出，美國《童工法》需重新修訂，堵住對不同行業的監管漏洞，例如目前法例允許年僅12歲的兒童，經父母允許，在學校假期長時間從事農業工作，而不受工時限制。據估計，每年有30萬至50萬名童工，在美國從事農業工作。根據美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）資助的美國國家兒童中心（National Children's Center）的數據，每3天就有一名17歲或以下的美國兒童死於農業相關事故。

[企業地球村]