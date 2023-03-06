黃王慈明籲擴投資移民認可基金 爭取跨境理財通擴容 准提供投資建議

明報記者 鄺海盈

稱透過擴大計劃 可吸引專業投資管理人才

由於舊的投資移民計劃僅允許投資本地的股債資產的基金，黃王慈明接受本報電話專訪時建議，新的「資本投資者入境計劃」望可擴大投資範圍，允許投資所有證監會認可基金，如包括所有在港上市的ETF及房地產投資信託基金（REITs），提供更多不同的資產類別和貨幣基金等。她認為透過擴大計劃，可吸引更多專業投資管理人才，以及擴展全球網絡。

證券及期貨專業總會會長陳志華亦建議，投資移民計劃除了包括二級市場投資外，可增加一些能促進綠色金融和科創融資中心發展的一級市場投資選項。同時政府需加強對投資移民計劃認可的私募基金管理人等的監管，確保投資者的合法權益得到保護。

至於互聯互通下的跨境理財通，目前僅允許中低風險的產品銷售，黃王慈明希望可擴大至不同風險級別的產品，認為在客戶有足夠認識下，能夠判斷自身可承受的風險。她同時建議，為客戶增加投資諮詢服務。

指ETF通投資範圍窄 倡擴港股以外選擇

互聯互通的ETF通方面，現行制度下南向僅4隻港股指數ETF上榜，黃王慈明指出，目前交易範圍太窄，應允許涵蓋不同市場包括發達市場和新興市場，不同資產類別如債券、股票、大宗商品等的各種ETF，同時統一北向及南向交易範圍。合資格ETF亦可加入不同貨幣交易櫃枱。此外，她建議引入「大手交易」，減低當中的成本。由於機構投資者的交易量一般較ETF顯示的流動性為大，缺乏「大手交易」渠道令其交易難以執行。至於面對一般投資者方面，她建議刪除或調低最低資產管理規模（AUM），並允許主動推廣及銷售，增加投資者對產品的認識。

此外，預算案中亦提到將綠色債券和基建債券撥出一定比例優先供強積金基金投資，黃王慈明表示歡迎措施，惟短期內不會有新的基金成立，料會將現有的有關債券納入。她續指，基建的定義除一般的橋樑、隧道之外，亦可包括數據基礎設施、社會基礎設施、綠色及可持續基礎設施。此類債券可滿足退休投資的需求，例如對抗通脹及提供現金流等。

至於港交所將探討在惡劣天氣下繼續運作，黃王慈明稱公會會員均支持政策，現時的機制配套、以及風險防範已經足夠，料配合不成問題，惟需顧及中小型劵商，適時為他們提供配套支援。