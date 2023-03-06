moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

內地GDP目標保守 港股短線動力料減

標籤：經濟

【明報專訊】國務院總理李克強昨在人大會議開幕日發表政府工作報告，一如市場預期將今年GDP增長目標訂於5%左右，為近20多年來最保守預測，政府財政赤字預測則訂在3%，只較2022年約2.8%微升。有投資界人士分析，政府GDP目標保守，政府大力刺激經濟迫切性相對下降，不排除投資市場或感失望，港股短期上升動力料減。

黃國英資產管理創辦人黃國英認為，今年政府經濟展望增長5%是較為實際的目標，現時主要由國民消費、平穩出口等帶動，因此若要超過5%增長亦不容易。李克強預料今年政府赤字為3%，較一些大行估計略低，黃國英稱，政府可能在降費、減稅及發債方面比較審慎。

報告中提及當局將繼續支援內地房地產行業，但黃國英料內房估值不會重返過往高水平，股價升幅有限。至於報告亦指會繼續發展人工智能及綠色行業，他指是有關行業一直是近年來的大趨勢，因此料對股價不會有太大提振。他較為看好一些資源國企股，包括「三桶油」中石油（0857）、中石化（0386）、中海油（0883），以及基本資源股等。

經濟主要增長來源為國民內需

港股上周先跌後穩，恒指連日收於二萬關以下，至周四顯著反彈後企穩，全周升557點或2.78%，報20,567點。除因有美國聯儲局官員放鴿料夏季末尾暫停加息外，市場憧憬兩會期間會出台刺激經濟及行業政策，亦令市場情緒相對改善。

香港恒生大學經濟及金融系副教授張俊獅則表示，早前內地放寬防疫措施後出現報復式消費，惟僅屬短期利好經濟因素。現時中國出口較為疲弱，疫情放寬後，外國工廠陸續恢復開工，加上一些地區開始轉移供應鏈，不再只集中於中國，料出口或將持續疲軟。經濟主要增長來源為國民內需，若有更多刺激經濟政策推出，增長5%的目標則更為樂觀，惟料增長不會如過往般強勁。至於房地產方面，他指若內房「爆煲」便會引發系統風險，因此中央不會袖手旁觀。