儲局恐再加息1厘 看淡美股

美國廣義貨幣（M2）按年增長率向來是備受投資界重視的金融數據，例如在2020年回報近倍的「Fullgoal中國中小盤成長基金A類別/美元」，負責管理的富國資產管理基金經理寧君，在《Money Monday》第265期（2020年9月7日出版）封面故事專訪中表示，美國M2在2020年5月、6月及7月均按年增長超過20%，反映期內流動性充裕，故此她認為當時持有優質中資股勝現金，結果隨後幾個月中資股亦大漲小回。

值得注意的是，美國M2按年增長率已於2021年2月由近27%高位見頂回落，最新公布的今年1月數據為負值（見圖1），這亦可解釋何以恒指亦於2021年2月17日在31,168點見頂，上周五收報20,567點，過去逾兩年跌了近三分之一。

流動性充裕 淡化加息影響

不過，令記者難以理解的是，何以美國M2按年增長率過去逾兩年已反覆向下，今年1月更已跌至負值，美國近月通脹率仍然處於高位呢？在訪問中就此請教安聯投資Virginie Maisonneuve。她指出，由於美國聯儲局在2020年至2021年期間曾因應新冠疫情要刺激經濟、推出量寬（QE）大舉印錢，即使過去一年多以來已開始縮表，惟現時資產負債表規模仍較2020年初大幅增加約3.7萬億美元（見圖2），流動性充裕淡化了加息的作用。

另外，Maisonneuve分析，美國通脹可以簡單分為產品及服務兩部分，過去3年疫情期間多國曾經封城，令製造業產出下跌，亦擾亂全球供應鏈，故此曾經由產品價格急漲推動通脹飈升，但隨着目前全球疫情大致受控，供應鏈回復正常，產品價格通脹已明顯放緩，故此，目前令美國通脹高企不下的是服務業成本攀升。

美勞工參與率降 薪酬通脹高企不下

Maisonneuve表示，美國服務業對經濟貢獻高達70%至80%，而在服務業成本中，70%屬僱員薪酬開支，換言之，美國目前面對的通脹問題，主要便是由薪酬開支上升所致。

她續說，美國薪酬開支增長現高企不下，除了因為疫情期間大批勞動力退出市場外，當地本身亦面對人口老化的問題，而且不少年輕人亦不願意打長工：「現時的年輕人想法不同於我們這一代時刻想着要積穀防饑，他們近年收到政府因應疫情推出的巨額財政資助後，目前仍有餘錢可以消費，不急於找工作」。

根據Maisonneuve的分析，即使美國居民整體超額儲蓄過去一年已反覆下跌，但目前普遍仍有錢可花，故此當地GDP今年仍可望按年保持增長，而非如外界預期般出現衰退，而且由工資上升帶動通脹升溫的情况在年內不會顯著改善，故她個人認為，聯儲局會進一步加息，聯邦基金利率上端將升至5.75厘，比現時市場普遍預測的5.5厘略高0.25厘。

籲等美股不利消息消化後始入市

Maisonneuve總結，早前不少投資者曾預期美國聯儲局今年將會減息，而她相信這是不會出現的：「美聯儲不止不會減息、而且會繼續加息，加息幅度亦會高於市場預期」，加上她預期美國企業盈利料將令市場失望，故她目前看淡美股後市，建議等不利因素消化、股價出現調整後始低吸。

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