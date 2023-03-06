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宜搜攻閱讀App 收入增長慢 註冊用戶達4400萬 須努力節流

【明報專訊】現時問人「你多久沒揭開書看看」，倒不如問「你多久沒下載一本書看看」，電子閱讀蔚然成風，令提供網文、網絡小說搜尋下載的服務商如雨後春筍，有如香港資本市場較熟悉、騰訊（0700）旗下的閱文（0772）。現在可多認識一家。於內地經營宜搜小說的宜搜科技上月底向港交所遞交上市申請，集團近年收入增長較平緩，盈利增減或更取決於銷售及推廣成本開支的變動，也是開源尚未成功，節流仍需努力。

撰文 旻晞

宜搜於資本市場曾多次轉折，2014曾計劃到美國上市，但至2017年撤回申請，轉到內地新三板市場掛牌；但至2019年因成交量相對低而決定除牌；同年向科創板提交上市申請，卻又未竟全功。兜兜轉轉來到香港，獨家保薦人為中銀國際。

宜搜為內地主要數字閱讀服務供應商之一。其宜搜小說App於2021年是中國最大獨立第三方數字閱讀平台。在中國數字閱讀市場，宜搜系列閱讀App的平均月度活躍人數超過約2540萬人，於2021年排名第五。截至去年9月30日，宜搜系列閱讀App的累計註冊用戶人數達4400萬人。

集團指透過其人工智能推薦技術研發，配合自有的智能推薦引擎，為付費或免費用戶精準按其喜好要求推介網絡內容、小說等。按此基礎，集團衍生四個主要業務，首先自然是建基於宜搜小說App的數字閱讀推薦業務；其次便是免費用戶讀文時展示的廣告收益；另外利用現有平台，作為網絡遊戲發行；以及其他數字內容等。

數字閱讀毛利率勝營銷服務

按收入計，數字閱讀推薦及數字營銷收入仍是集團主要收入來源，惟兩者毛利率大相逕庭，以去年首九個月數據為例，數字閱讀及營銷服務的毛利率分別88.5%及8%，相差高達80.5百分點。前者毛利率偏高，主要是有別於其他同類網絡小說、網文平台，宜搜本身並無參與內容創作或製作，作為一個獨立的第三方數字閱讀平台，故銷售成本自然較低。雖則近期集團透露近來大熱的ChatGPT作為AIGC的一個分支，集團亦將利用經驗使用AI技術創作文學作品，但「十畫未有一撇」；而數字營銷則一如行業的特色，便是連帶涉及大量的流量獲得成本，造成毛利率偏低。

此外，集團近年收入增長平緩，據早前集團提交資料顯示，宜搜在2016年、2017年、2018年，營收分別為3.72億元（人民幣，下同）、4億元、4.1億元；2020年及2021年亦只為4.1億及4.3億水平，複合年均增長率不過3%，可見收入增長似乎陷入樽頸。

再細看，數字閱讀推薦服務中，近年付費數字閱讀推薦收入逐年遞減，由2020年的5500萬元，至2021年的3217萬元；去年首九個月再按年下跌16%至2046萬元；而集團月度付費人數亦由2020年的11.45萬人，降至去年9月底的4.45萬人；月度付費人數/月度活躍人數比率僅0.2%，即每1000人當中僅有2人付費。故集團愈依賴免費數字閱讀模式中的廣告收益，而當中廣告的年度點擊率，亦由2020年的0.7%略降至2021年及去年首9個月的0.6%。

去年首三季銷售開支大升31%

故不難解釋何以集團收入增長較為平緩，而2021集團毛利倒退，盈利卻大升，其實主要得益於銷售及分銷開支下跌18%所致；反至去年首三季，當銷售及分支開支大升31%，盈利便倒退14%，節流成功與否成為集團近年盈利增長的關鍵。

節流還需努力，但開源又談可容易。在內地網文閱讀市場，強敵環伺，文首提及的閱文及A股的掌閱科技，月活躍用戶分別達2.65億及1.6億，遠遠拋離宜搜的2550萬人。况且上述競爭對手在內容製作上投放不少，造就不少獨家內容，宜搜要與其力拼的勝算有多少實是未知之數。

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