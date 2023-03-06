曾做手機搜尋巨頭 與百度Google齊名

當2005年，全球最大中文互聯網搜尋器百度於美國納斯達克敲起上市的鐘聲，同年太平洋的另一端，一家科技公司悄悄登場，這家來自深圳的企業，及後用了不到5年時間，便在華人網絡世界搶佔一席位，更被百度視為一大競爭對手，這公司便是宜搜。

微信改造手機網絡生態圈

那時候手機才剛進入3G世代不久，宜搜創辦人、即現任董事長兼首席執行官當時汪溪卻早決定，瞄準手機搜尋器服務市場。當年宜搜採取「以農村包圍城市」的戰略，先主力爭奪二三線城市的手機上網市場，並主打中小企服務，短短數年間有所成效。

據易觀國際的數據顯示，2010年第二季度內地手機搜尋領域市場排名前三位，分別是百度（34.33%）、宜搜（16.91%）及Google（12.29%），而又是這一年，Google退出中國市場；但及後宜搜未見因而得益。

2009年新浪推出微博、2011年騰訊（0700）微信面世，全面改造內地手機網絡生態圈，配合各適其適的手機App百花齊放，手機不單純是搜尋資訊之用。2013年宜搜亦順應潮流推出了小說手機App，及後將業務重心逐漸轉移至網文業務，從手機搜尋器的「大哥」，演變為眾多網文服務供應商之一。

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